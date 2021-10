E’ una Intech a trazione esterna quella che supera 89-74 la Pol.Arena a Sant’Ilario d’Enza, nel secondo turno di serie C Gold: 30 le perle di Mise Diminic, assoluto dominatore di area colorata e match, 18 quelle di Domantas Seskus, l’uomo che ha “svegliato” la Virtus nel momento peggiore, sul -9 nel terzo quarto.

Per tutto il primo tempo i gialloneri non riescono ad imprimere il proprio gioco, non riuscendo a scrollarsi di dosso i padroni di casa che sfruttano la propria arma migliore, ovvero la transizione per lo scarico esterno, finalizzando ben sette triple.

Nel 3° quarto, invece, dopo esser scivolati sotto -9 sul gioco da tre punti di Casu (43-52), congelano gli avversari, scappando sul 67-57 a 10’ dalla sirena e, all’inizio dell’ultimo quarto, sul 70-57 con la tripla di Seskus: il lituano chiude il break di 27-5 che, inevitabilmente, cambia l’inerzia della gara.

E’ il momento migliore della Virtus che ritrova serenità in attacco e fluidità nel proprio gioco in velocità. Da lì, fino alla fine, il risultato non è stato mai messo in discussione, anche perchè la Virtus ha gestito al meglio il pallino del gioco.

DILPLAST CLEVERTECH POL.ARENA-INTECH VIRTUS IMOLA 74-89

(parziali: 20-20 / 46-43 / 57-67)

Pol.Arena: Piccinini, Vecchi 18, Sinisi 6, Casu 8, Rappoccio 8, Basso, Pedrazzi 2, Illari 2, Negri 16, Colla 7, Riccò 5, Montanari 2. All: Cavalieri

Intech: Nucci 3, Galassi 12, Castelli, Aglio 9, Carella 2, Diminic 30, Magagnoli 10, Ranocchi 4, Seskus 18, Savino 1. All: Regazzi

Arbitri: Resca e Di Marco