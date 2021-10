Imola. L’edizione 2021 del Giro dei Tre Monti, dopo l’annullamento dell’evento lo scorso anno a causa del Coronavirus, è stato un grande successo: già dopo la chiusura delle preiscrizioni si era raggiunto il numero di 1200 persone (540 competitivi e 660 iscritti alle camminate) superando ampiamente le altre manifestazioni classiche della zona, ma la sorpresa più grande è avvenuta nel fine settimana della gara. Già nel pomeriggio del sabato i bambini e ragazzini partecipanti alle Promesse di Romagna erano 196, ma il giorno della gara si sono iscritte ulteriori 1092 persone sul posto, per raggiungere l’altissimo numero di 2488 partecipanti.

Persino l’organizzatore Marino Casadio è rimasto sorpreso dal numero di partecipanti: “Nonostante nell’edizione 2019 il numero dei partecipanti fosse quasi il doppio, nessuno si aspettava di superare di così tanto le 2000 persone: è un segno che i podisti del nostro territorio tengono in grande considerazione questa gara e la loro soddisfazione anche nei confronti degli organizzatori ne è la prova. Sono rimasti infatti tutti molto soddisfatti e li ringrazio per aver capito il particolare contesto nel quale si correva. È emersa gratificazione anche da parte di sponsor e istituzioni, in primis dal sindaco Marco Panieri e dal direttore dell’autodromo Pietro Benvenuti, che si sono dati battaglia nel giro del circuito. Voglio infine ringraziare tutti i volontari che hanno preso parte all’organizzazione, che si è impegnata tantissimo prevenendo ogni possibile disagio”.

A livello agonistico il vincitore della gara è stato Joel Maina Mwangi del Kenya (Dinamo Sport), che ha chiuso in 47’19’’ regolando Eric Muthomi Riungu (Atl. Saluzzo, 47’58’’) e un grande Luis Matteo Ricciardi, atleta di casa, che conclude al terzo posto in 49’36’’. Dopo Ricciardi raggiungono il traguardo Michele Cacaci (Dinamo Sport, 49’49’’), Vasil Matviychuck (Gabbi Bologna, 50’11’’), Riccardo Tamassia (Trevisatletica, 50’21’’) e Roberto Boni (Self Atletica, 50’27’’).

A livello femminile trionfa Lucy Mawia Muli anch’ella del Kenya, del G.S. Lammari, in 53’37’’, seguita dalla prima italiana Martina Facciani (Endas Cesena, 55’47’’) ed Ester Wangui Waweru (57’22’’); ai piedi del podio Asmerawork Bekele (Podistica Torino, 57’46’’), Meseret Ayele (G.S. Il Fiorino, 57’57’’), Anna Spagnoli (Gabbi Bologna, 59’57’’) e Rosa Alfieri (Circolo Minerva, 1’02’’47).

Tra gli imolesi, il primo al traguardo dopo Ricciardi è il giovane Riccardo Ghinassi (11° in 52’48’’), seguito dal vicecampione italiano assoluto degli 800 metri Francesco Conti (13°, 53’23’’), da Davide Lanconelli, (23°, 55’39’’), Riccardo Dall’Osso (30°, 56’41’’) e Michele Vanzetto (58’49’’) al 50° posto. Tra le donne bene Federica Cicognani (18^ in 1h07’43’’) e Maria Celeste Veroli (1h08’31’’ per la 20^ posizione).