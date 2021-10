Da diversi anni (a parte l’anno 2020 a causa dell’emergenza Covid 19) l’estate è un periodo particolarmente ricco in tema di tirocini all’estero per gli studenti delle scuole del nostro territorio.

In questi giorni è stato pubblicato nuovamente l’e-book, curato da Carmen Olanda, direttrice del Centro per la mobilità internazionale “Educazione all’Europa” di Ravenna, sulle esperienze vissute durante l’anno 2015, con tante testimonianze dei ragazzi, dei loro insegnanti, delle imprese che li hanno ospitati in diversi paesi europei.

Così tra bilanci e prospettive future, la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche, impegnata ormai dal 2008 nel favorire la mobilità formativa dei giovani in Europa, ripropone la lettura del libro “Gocce di giovanile saggezza. Un viaggio attraverso l’Europa che fa crescere i giovani”, di Carmen Olanda.

Grazie anche al contributo di Bcc ravennate forlivese e imolese e di Clai Imola e all’assistenza tecnica del “Centro Educazione all’Europa”, la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche è stata tra i principali soggetti attuatori del Progetto Il Mio futuro è l’Europa, realizzato nell’ambito del Programma Comunitario Erasmus plus, progetto che permise nel 2015 a oltre 90 giovani di 5 Istituti scolastici superiori di Faenza, Ravenna, Lugo e Imola, di vivere un’esperienza di vita, studio e lavoro in imprese europee.

Prendendo spunto dalle testimonianze dei ragazzi che hanno “incontrato l’Europa”, Gocce di giovanile saggezza ritrae una generazione in movimento che ha saputo cogliere il valore civico, educativo e formativo dell’esperienza. La chiave di lettura scelta dall’autrice ci consegna un’immagine dell’Europa come “motore di crescita” per i giovani e come una risorsa da cui può trarre vantaggio un intero territorio.

Il viaggio in retrospettiva che idealmente il lettore è invitato a fare “nell’Europa che fa crescere i giovani” è molto più di una raccolta di testimonianze e materiale fotografico, che pur animano il libro. Le riflessioni dell’autrice intercalandosi con i citati dei ragazzi offrono una vera e propri a chiave di lettura tra bilanci e prospettive future, che fanno guardare all’Europa con fiducia e ci consegnano uno spaccato di gioventù capace di regalare agli adulti gocce della giovanile saggezza, maturata proprio dalla loro esperienza di cittadini europei.

Una lettura appassionante con toni e uno stile di scrittura capaci di rivolgersi a un pubblico adulto e al tempo stesso di scaldare il cuore dei più giovani, la generazione in movimento dell’Erasmus plus.

Cliccando sul titolo dell’opera, si può scaricare gratuitamente l’e-book, “Gocce di giovanile saggezza” pubblicato dalla casa editrice Homeless Book di Faenza.

(Tiziano Conti)