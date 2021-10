Inizio campionato con il botto per le giovani della Ginnastica Biancoverde della squadra promozionale a Ravenna. E’ ripartita domenica 17 ottobre la stagione agonistica della squadra promozionale con il campionato regionale FGI Silver livello LA.



Oro per Diletta Galassi nella categoria Junior 2 e nella categoria Allieve 2 oro anche per Gaia Verri seguita da Giulia Dalmonte con un ottimo quarto posto a pochi decimi dal podio e da Sara Andrenacci e Lucia Gamberini rispettivamente 10ema e 12esima che pagano un po’ l’emozione del rientro in gara.

Ha chiuso la giornata di gare la categoria Allieve 4 con il bronzo conquistato da Isra Saibi seguita a ruota dalla compagna Sofia Menghetti, quarta per un soffio. E adesso occhi puntati sulla prossima gara per il livello LC nel weekend del 6-7 Novembre.