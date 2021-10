E’ nata la Giunta targata Matteo Lepore. Ora il Comune è ufficialmente operativo.

Quali gi interventi che vi aspettate nei primi importanti 100 giorni?

“Abbiamo fatto presente al Sindaco unitariamente che per noi sono prioritarie tutte le misure utili a difendere i posti di lavoro, l’occupazione, provando di cambiare il segno di questa ripresa che è costruita ancora una volta, negativamente, su posti di lavoro precari, atipici somministrati.

Occorre mettere al centro il lavoro e la buona occupazione per dare ai giovani e in particolare alle donne che hanno pagato prezzi molto alti con la pandemia, condizioni di lavoro e di salario dignitose perchè non si può essere poveri lavorando.

La buona occupazione passa attraverso una gestione delle risorse pubbliche e degli investimenti per consolidare il tessuto produttivo e di servizi provando anche a tracciare un nuovo stato sociale capace di rispondere alle diseguaglianze e alle nuove povertà che la pandemia ha contribuito a produrre.

La formazione delle persone è strategica e va garantita a tutti i livelli delle attività non può ad appannaggio delle grandi aziende e su questo con il mondo della scuola, gli Istituti tecnici e l’Università vanno costruiti dei percorsi di aggiornamento professionale continui.

Infine vanno individuate le politiche dello sviluppo della città metropolitana sia nell’uso delle nuove tecnologie digitali che nelle scelte dei nuovi prodotti e interventi sul territorio in relazione all’ecocompatibilità degli obiettivi condizione indispensabile per usufruire degli aiuti europei NGEU”.

La ripresa economica ha fatto risalire in modo drammatico il numero degli incidenti (anche mortali) sul lavoro. Come può l’amministrazione fare la propria parte per far chiudere questa pagina?

“La sicurezza richiede un intervento mirato di formazione culturale sui rischi che si incontrano nel lavoro a tutti i livelli per questo andrebbe insegnata già nelle scuole, vanno imposti obblighi e controlli di esecuzione degli interventi di protezione individuali e sulle attrezzature. Chi non investe in questo senso deve essere non solo multato ma inibito nello svolgere le attività perchè non in condizioni di sicurezza.

La nostra proposta di patente a punti per le imprese virtuose sulla sicurezza serve proprio per spingere a mettere al centro degli interventi riorganizzativi questi aspetti. La città metropolitana ha al suo attivo tavoli specifici sulla sicurezza e sull’applicazione dei protocolli Covid credo che sia questa la strada da percorrere, coinvolgendo le ASL e le competenze necessarie a contribuendo alla formazione specifica necessaria.”

(m.z.)