Mancano meno di 3 mesi al Natale e c’è già chi pensa ai regali da acquistare, per evitare di trovarsi come al solito con l’acqua alla gola, senza idee originali per la testa. Ebbene, le ultime tendenze in fatto di regali parlano chiaro: nel 2021 si sono confermati alcuni trend che avevano già preso piede timidamente negli anni precedenti e che rimarranno dei punti di riferimento anche il prossimo anno. Parliamo dello shopping online, che sta continuando a registrare un vero e proprio boom, ma anche dei regali solidali: idee originali sempre più apprezzate per via del loro grande valore.

​ I regali solidali piacciono sempre di più

In Italia negli ultimi anni sono state moltissime le persone che hanno scelto di acquistare dei regali solidali e dunque di compiere un gesto decisamente nobile. Ad apprezzarli, secondo alcune statistiche, sono anche i festeggiati: in molti, infatti, sostengono che ricevere un regalo solidale sia un’esperienza gratificante. Al giorno d’oggi d’altronde sempre più persone cercano di compiere scelte più responsabili, orientate al rispetto dell’ambiente o a valori etici e morali.

Un regalo solidale va esattamente in questa direzione, in quanto chi lo sceglie effettua una donazione a nome del festeggiato, finanziando di fatto progetti umanitari e fornendo degli aiuti concreti a chi ne ha realmente bisogno.

​I regali solidali di Save the Children tra i più gettonati

I regali solidali di Save the Children sono oggi tra i più gettonati, per molteplici ragioni. Parliamo innanzitutto di un’organizzazione non governativa famosissima, che trasmette un senso di affidabilità e che da oltre cento anni porta avanti azioni concrete e progetti a sostegno dei bambini meno fortunati. È dunque prima di tutto una questione di fiducia: le persone sanno che acquistando un regalo solidale di Save the Children non rischiano nulla, perché il loro denaro viene impiegato in modo responsabile.

Oltre a questo, il successo dell’organizzazione sul fronte dei doni solidali è senz’altro dovuto anche al fatto che offre la possibilità di ordinarli direttamente online: un vantaggio non da poco al giorno d’oggi. Il catalogo è poi molto ampio e contempla molteplici tipologie di regali per aiutare chi ne ha più bisogno: dai kit insegnante perfetti per le maestre ai vaccini salvavita.

In Italia è ancora boom di acquisti online

Un’altra tendenza che aveva già preso piede ma che è letteralmente esplosa nell’ultimo anno è quella degli acquisti sul web. Di certo il lockdown ha fornito un grande impulso al settore degli e-commerce, portando diverse persone ad avvicinarsi al commercio elettronico e scoprire tutti i vantaggi dello shopping online. Ancora oggi, ad oltre un anno dall’arrivo del Covid, nel nostro Paese questo canale è il preferito anche per l’acquisto dei regali.

Non è dunque un caso che Save the Children rimanga il punto di riferimento per quanto riguarda i regali solidali: non solo hanno un grande valore ma si possono anche ordinare direttamente online, sul sito web ufficiale dell’organizzazione, in modo semplice, sicuro e veloce.