Imola. Un passo avanti verso la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Il Comune ha infatti approvato, dando la disponibilità alla sottoscrizione, il testo del nuovo “Accordo per la realizzazione del Nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco”, in via Bel Poggio, dopo l’ospedale Nuovo, in un’area di proprietà del Seminario Diocesano, che sarà acquistata nei prossimi giorni dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e messa a disposizione per la costruzione dell’edificio.

La decisione del Comune è stata presa “stante che, la Nuova Caserma dei Vigili del Fuoco non sarà realizzata in Via Lasie/Via Correcchio”. Questo ha reso necessaria una modifica sostanziale dell’Accordo di Programma sottoscritto il 3/7/2007, che prevedeva invece la sua costruzione in via Lasie/via Correcchio.

La Fondazione, che da sempre sostiene la preziosa attività svolta dai Vigili del Fuoco, contribuirà con il necessario sostegno economico utile all’acquisizione dell’area individuata di proprietà del Seminario Diocesano di Imola. Il lotto verrà poi donato dalla Fondazione al Demanio dello Stato.

La firma è prevista indicativamente nell’arco di un mese. Presto saranno fornite tutte le informazioni relative all’Accordo e alla nuova sede della caserma dei Vigili del Fuoco.