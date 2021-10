Al vicepresidente di Cefla, Claudio Fedrigo, Abbiamo chiesto una riflessione sui primi giorni del Green Pass in azienda. “Dò un giudizio positivo sui primi giorni di Green pass. L’obbligo del certificato verde per accedere ad uffici e reparti produttivi non ha fatto emergere criticità. Il processo di verifica è stato fluido anche grazie ai 4 corsi di formazione tenutesi in data 11/10/2021 dall’ufficio HR e dall’ufficio HSE rivolti ai 180 colleghi incaricati del controllo mediante l’App “verifica C19”.

I report redatti evidenziano che ad oggi nessuna persona è stata allontanata dall’azienda sia che fosse collega o visitatore esterno. “In questi giorni abbiamo infatti ricevuto diversi ospiti stranieri che, opportunamente informati, si sono presentati tutti con le certificazioni vaccinali riconosciute dall’Ema (l’Agenzia europea per i medicinali) e/o con esito negativo da tampone. Considerando che in Italia contiamo oltre 1400 dipendenti suddivisi in 6 siti produttivi e decine di cantieri, nella giornata di venerdì 15/10/2021 abbiamo ricevuto la comunicazione anticipata di assenza per mancanza di green pass solo da 16 colleghi. Numero che si è ulteriormente ridotto negli ultimi due giorni. Già nella prima giornata di controlli abbiamo raggiunto la quasi totalità della popolazione aziendale”.

Tutto questo “grazie alla disponibilità e la proattività del personale incaricato nelle verifiche che oltre ad organizzarsi autonomamente su turni, hanno informato preventivamente clienti e fornitori, ed hanno gestito il compito assegnatogli in modo da non creare disservizi e quindi inefficienze nelle rispettive attività lavorative.”