Faenza. E’ prevista per il 3 dicembre 2021 l’apertura della stagione di ERF&TeatroMasiniMusica, la nuova stagione concertistica di Emilia Romagna Festival al teatro “Masini” di Faenza: 12 appuntamenti, dal 3 dicembre al 6 maggio 2022, che vedono la presenza di artisti di fama nazionale ed internazionale. Novità di quest’anno, la nuova location del Museo internazionale delle Ceramiche, in cui saranno ospitati la domenica mattina i Matinée musicali.

Il concerto inaugurale al teatro Masini – venerdì 3 dicembre alle 21 – vede due virtuosi d’eccezione, il grande pianista iraniano Ramin Bahrami e il violinista di fama internazionale Guido Rimonda, alle prese con le Sonate per violino e tastiera di Johann Sebastian Bach, un programma impegnativo e di grande bellezza che include alcune delle migliori sonate del Maestro per antonomasia.

Con un concerto quasi tutto dedicato ai compositori barocchi, fra Italia e Portogallo, sabato 18 dicembre 2021 alle 21, nella chiesa di San Francesco va in scena il tradizionale Concerto di Natale. Ne sono protagonisti l’Ensemble d’archi “Giuseppe Sarti”, Marco Farolfi al clavicembalo, Paolo Zinzani come direttore e la star internazionale del belcanto Daniela Pini quale mezzosoprano, con un repertorio di brani di Vivaldi, Porpora, Corelli, Händel, Seixas e Scarlatti.

Domenica 16 gennaio, alle 11.30, s’inaugura il primo dei Matinée musicali al Mic Museo internazionale delle Ceramiche (con eventi musicali fino al 20 marzo) con un appuntamento dedicato al grande scrittore e poeta Cesare Pavese, mentre sabato 22 gennaio, alle 21, si torna al Masini con un solista di fama mondiale, l’arpista Xavier de Maistre, noto non solo per l’incredibile tecnica acrobatica e il sentimento interpretativo, ma anche per il continuo superamento delle possibilità del suo strumento e la sua continua ridefinizione. Insieme a lui, la Filarmonica Toscanini, fiore all’occhiello del territorio emiliano romagnolo, diretta da Alessandro Bonato, tra i più giovani Direttori d’Orchestra in Italia, con il Concerto per arpa e orchestra di Alberto Ginastera e la Sheherazade di Nikolaj Rimskij-Korsakov.

Domenica 30 gennaio alle 11.15, ancora un Matinée musicale al Mic, con il Duo Des Alpes, formato da Claude Hauri al violoncello e Corrado Greco al pianoforte, mentre sarà invece un fuori abbonamento, l’intenso “Omaggio a Morricone” che l’Orchestra Fab (la compagine del festival Fiato al Brasile, diretta da Jacopo Rivani, Cristina Emboaba e Josè Gustavo Julião de Camargo), aprirà la decima edizione della consueta manifestazione musicale “Fiato al Brasile”. Protagonista assoluta del successivo Matinée musicale al Mic, domenica 27 febbraio, alle 11.15, sarà Clarissa Bevilacqua, l’enfant prodige che ha debuttato in pubblico a soli nove anni ed è stata la più giovane studentessa in Italia a conseguire un diploma di laurea in musica (a soli 16 anni con Lode).

Sarà poi fuori abbonamento il concerto “Omaggio a Teresio Savini”, indimenticato presidente del Circolo della Lirica di Faenza che ha dedicato la vita con passione al belcanto, in programma mercoledì 27 aprile alle 21 al teatro Masini; a chiudere la stagione concertistica il 6 maggio 2022 la cantante israeliana Noa, che assieme ai suoi musicisti festeggerà i 30 anni di carriera.

(Annalaura Matatia)