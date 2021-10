Passi di parità, l’evento del Circondario dedicato alle Pari opportunità, si è tenuto il 19 ottobre in occasione della giornata internazionale contro il cancro al seno per presentare due interessanti novità sul tema: l’Accordo per il contrasto delle molestie e della violenza nei luoghi di lavoro e il Regolamento della Commissione Circondariale Diritti e Pari Opportunità.

“Abbiamo deciso di chiamare l’evento Passi di parità proprio per sottolineare che quello verso le pari opportunità è un percorso condiviso e sempre in divenire: ogni passo, seppur grande, deve essere un punto di partenza e non di arrivo da sostenere ed alimentare con tante azioni quotidiane”, spiega la sindaca Beatrice Poli che, in qualità di sindaca delegata alle Pari opportunità, ha fatto gli onori di casa.

L’ accordo per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro è stato firmato ieri dal Nuovo Circondario Imolese, nella persona del presidente Marco Panieri, dal Tavolo Imprese, coordinato dal sindaco di Castel San Pietro Fausto Tinti, da Ausl di Imola e Asp Circondario imolese, dalle imprese partecipate e dai sindacati. Il tutto alla presenza dell’assessora regionale alle Pari Opportunità Barbara Lori e degli amministratori dei dieci Comuni. A seguire c’è stata la presentazione del Regolamento della Commissione Circondariale Diritti e Pari Opportunità, un istituto di partecipazione, che il Tavolo circondariale, coordinato dalla sindaca Poli, ha fortemente voluto per tenere sempre alta l’attenzione sul tema.

“Queste due importanti novità sono un grande successo per il nostro territorio perché danno concretezza all’impegno politico grazie al coinvolgimento di tutti i firmatari dell’Accordo e della comunità che andrà a formare la Commissione – spiega la Poli -. Come dicevo, si tratta di un percorso e per questo nei prossimi mesi, grazie anche al supporto dei sindacati, affiancheremo i luoghi di lavoro nell’applicazione dell’accordo e ci porremo in un’ottica di ascolto per il miglioramento continuo dello stesso. A breve poi, pubblicheremo l’avviso pubblico per candidarsi alla Commissione Circondariale Diritti e Pari Opportunità, che ricordiamo è aperta a tutta la cittadinanza. Concludo ringraziando tutti per aver partecipato alla serata e per aver dimostrato di voler essere nostri preziosi partner nel percorso intrapreso dal Circondario per il compimento del principio di Pari opportunità sul nostro territorio”.