L’assemblea della Legacoop Produzione & Servizi (del 6 ottobre) è stata conclusa da un intervento del presidente nazionale di Legacoop Mauro Lusetti e la sua riflessione è di grande attualità e la pubblichiamo integralmente.

Oggi, diversamente da un po’ di anni fa, la cooperazione viene indicata da molti italiani come una forma societaria che può essere parte della soluzione dei problemi che questa nuova normalità ci pone. Se consideriamo che il 50% dei nostri concittadini ritiene che la forma cooperativa è la più adatta per gestire i servizi pubblici perché priva di scopo di lucro e che un terzo dei cittadini pensa che la realizzazione del PNRR deve essere affidata alle cooperative perché garantiscono meglio di altre la coerenza tra la sostenibilità ambientale e sociale e i risultati concreti di sviluppo dell’economia, ci rendiamo conto di come in questo momento la cooperazione in senso generale gode di una aspettativa, di una immagine che è estremamente positiva.

Una realtà nuova che ci consegna una grandissima responsabilità ed un’ulteriore sfida: quella di rispondere al meglio alle importanti aspettative che le persone, le comunità e le istituzioni hanno nei nostri confronti. Non possiamo dormire sugli allori. Siamo una comunità fatta di valori condivisi, di imprese, di una organizzazione solida di rappresentanza, che deve caricarsi sulle spalle tutta la fatica di corrispondere alle aspettative che la società ha nei nostri confronti.

Dobbiamo perciò lavorare ad un costante aggiornamento del concetto di mutualismo, che va in qualche misura declinato nel contesto attuale che è quello dei bisogni diversi delle persone, attraverso la promozione della forma cooperativa e di nuovi ceti sociali, attraverso la capacità di interpretare i nuovi bisogni della società dopo la pandemia. E probabilmente, per poterlo fare, non possiamo immaginare di essere da soli, ma di agire come Alleanza delle Cooperative Italiane e anche allargando il nostro sguardo anche ad altri soggetti che, come noi, abbiano a cuore il benessere delle persone e una crescita equilibrata del Paese.

Il momento attuale è del tutto straordinario, una straordinarietà che ci deve spingere a pensare e a fare cose straordinarie. È adesso che ci viene richiesta la capacità di essere all’altezza del ruolo di una classe dirigente. Dobbiamo svolgere fino in fondo il nostro ruolo, assumendoci le responsabilità del caso, nei modi in cui siamo capaci, ma non pensando che i nostri problemi possono essere risolti da altri.

Dobbiamo recuperare fiducia in noi stessi e nel nostro movimento, perché essere egemoni significa voler proteggere fino in fondo e rendere moderni valori antichi che ci hanno portato ad essere quello che siamo, marcando la nostra diversità su temi qualificanti”. Tra questi, la partecipazione dei soci alla vita della cooperativa e sul lavoro, sul quale, ha detto, “non possiamo fare neppure un passo indietro.

Dobbiamo gridare la nostra diversità e la nostra diversità vuol dire che i livelli di sicurezza nelle nostre cooperative sono un elemento fondamentale del nostro modo di essere, di concepire i rapporti all’interno delle imprese e con le persone. Questo credo sia un elemento fondamentale esattamente come lo deve essere il tema della formazione continua, dei contratti di lavoro e della lotta al dumping contrattuale.

Fondamentale è il ruolo dei corpi intermedi, delle parti sociali, per un’efficace realizzazione degli obiettivi del PNRR. Noi non chiediamo di partecipare perché semplicemente ci piace stare ai tavoli ma perché possiamo dare un contributo concreto nella definizione dei progetti, alla loro realizzazione, perché vogliamo evitare il rischio di uno sviluppo che non abbia la necessaria qualità sotto il profilo dell’inclusività e della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Bisogna sostenere questo governo, che deve arrivare alla fine della legislatura e fare queste riforme nei modi e nei tempi stabiliti”.

L’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia è un problema – ha detto – che, oltre a gravare su bilanci delle famiglie, complica l’attività delle imprese, mettendole nella difficile condizione di scegliere se assorbire l’aumento dei costi o scaricarli sul cliente, e rischia di vanificare l’entità e la qualità della ripresa. Dobbiamo chiedere al Governo di mettere questo tema tra le priorità della sua agenda politica e di sollecitare adeguate iniziative a livello europeo. Solo un 30% delle nostre cooperative ha introdotto e sta introducendo elementi di innovazione di prodotto o di processo: la sollecitazione ad immaginare questi percorsi credo che sia uno dei contributi importanti che noi possiamo dare esattamente come nelle politiche consortili, altro elemento determinante per la capacità di intercettare una parte delle risorse stanziate con il PNRR. Una capacità che richiede anche requisiti dimensionali che molte nostre cooperative non raggiungono. Vorrei chiudere con quello che pensa di noi il Segretario generale dell’Onu Gutierrez: “Le cooperative ricostruiscono la speranza delle comunità attraverso una ripresa giusta e hanno un ruolo centrale da svolgere in questo periodo di ripresa e sviluppo sostenibile”. Questo è il compito che ci aspetta.

(Mauro Lusetti)