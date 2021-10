Imola. L’associazione culturale Argo, attiva da anni sul territorio imolese, propone alla cittadinanza una rassegna cinematografica che avrà luogo, dal 21 ottobre all’11 novembre, nel cinema Pedagna (via Vivaldi 70 a Imola).

L’iniziativa parte da un gruppo di appassionati al cinema con l’intento di espandere l’amore per la settima arte e di partire da alcune sue opere per approfondire tematiche attuali e spesso sconosciute.

Imola, da sempre attiva e tentacolare nei confronti delle proposte musicali, abbraccia nuovamente il mondo del cinema. Argo intende con questo progetto iniziare un percorso di riavvicinamento alla sala cinematografica, coinvolgendo particolarmente i giovani, e proponendo dibattiti su temi di attualità e non.

Il cineforum “The other side of America”, in particolare, intende approfondire le contraddizioni del tanto bramato sogno americano. Le pellicole hanno come fil rouge le varie debolezze degli States e propongono una panoramica dei problemi che affliggono la società americana dagli anni Settanta ai giorni nostri.

Il razzismo del Ku Klux Klan, la politica degli anni Settanta e la storia del cinema caratterizzano il primo film proposto: Blackkklansman (2018) di Spike Lee.

Un sogno chiamato Florida (2017) racconta invece, per la regia di Sean Baker, il disagio economico delle famiglie che vivono nei motel di Orlando, a due passi da Disneyland, e del paradosso che avvolge la vita dei figli, così tanto vicini e lontani dall’America del divertimento.

Il razzismo torna al centro della riflessione in Sorry to bother you (2018) di Boots Riley, che, con toni bizzarri ed assurdi, descrive l’ambiente lavorativo di un call center, duro ed ingiusto a tal punto da obbligare il protagonista afroamericano a cambiare il tono di voce per aver successo.

Chiude la rassegna un capolavoro della cinematografia mondiale: American Beauty (1999) di Sam Mendes. La pellicola tratta delle problematiche nascoste di una tipica famiglia americana con un tocco registico e una performance attoriale che si avvicinano alla perfezione.

Tutte le proiezioni saranno alle 20.45 al cinema Pedagna. Al termine ci sarà la possibilità di partecipare a un dibattito con ospiti esperti per ogni serata, nel bar allestito appositamente.

L’associazione di promozione sociale Argo nasce a Imola nel settembre 2017. Promotori e fondatori sono un gruppo di giovani imolesi animati dal desiderio di promuovere e sviluppare sul territorio una serie di iniziative culturali di qualità che coinvolgano il mondo giovanile e non solo.

(Leonardo Ricci Lucchi)