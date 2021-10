“Focalizzarsi sulla prossimità, essere turisti della propria città, fare acquisti a Km 0. Questi i presupposti del Think Local Day o Giornata Nazionale della Prossimità Locale. Think Local Day è il giorno in cui in tutta Italia si festeggia il valore di quello che ci circonda, il proprio quartiere, la propria città, la dimensione reale che ogni giorno ci accoglie. Come Confcommercio Ascom Imola abbiamo deciso di sposare il progetto per la molteplicità dei suoi aspetti e dei suoi valori nei quali crediamo fortemente – spiega il presidente di Confcommercio Ascom Imola Danilo Galassi -. Fare acquisti sotto casa non significa soltanto tendere una mano alle attività commerciali già provate dalla globalizzazione, dall’uso smodato della tecnologia e dal consequenziale cambiamento degli stili di vita, che la pandemia ha ulteriormente acuito. Focalizzarsi sulla prossimità significa incasellarsi su un pensiero alto, evitare l’impatto ambientale della merce che viaggia, significa andare alla scoperta del proprio territorio, riappropriarsi degli spazi comuni”.