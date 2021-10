L’effetto del grande numero di tamponi continua a farsi sentire nel numero dei positivi che sono in crescita, indice del fatto che esiste ancora nel Paese una sacca di contagiati, in gran parte asintomatici e in gran parte non vaccinati. Nelle ultime 24 ore in Italia i positivi sono 3.794 (ieri 3.702). I decessi sono 36 (ieri 33). Tasso di positività stabile allo 0,7%. Terapie intensive in leggera crescita: +1, mentre calano i ricoverati con sintomi: – 25. I guariti sono 3.673.

In Emilia Romagna quattro decessi: uno in provincia di Modena (una donna di 83 anni), uno nella provincia di Ravenna (un uomo di 74 anni), e due nel riminese (entrambi uomini, rispettivamente di 83 e 94 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.546. I positivi odierni sono 294 (ieri 247) con un indice di positività all’1% (ieri 0,9%).

14 nuovi contagiati nell’Ausl di Imola, restano tre le persone ricoverate in terapia intensiva a Bologna.

FAQ sulle misure adottate zona per zona (aggiornate in tempo reale) >>>>

Alla scoperta del certificato verde >>>>

Green pass sui luoghi di lavoro, tutte le FAQ >>>>

Aggiornamento ore 12 del 21 ottobre (dati del 20 ottobre)

Terapie intensive in leggera crescita: + 1 rispetto a ieri, i nuovi ingressi sono 22 (ieri 25), per un totale di 356 ricoverati.

I decessi sono 36 (ieri 33) con 3.794 (ieri 3.702), 574.671 i tamponi (ieri 485.613). I morti da inizio pandemia sono 131.724, i casi complessivi 4.729.678. In crescita i casi attivi: 73.750 (nelle 24 ore + 82).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 2.439 (- 25). Isolamenti domiciliari: 70.955 (ieri 70.849).

I guariti nelle 24 ore sono 3.673 per un totale di 4.524.204.

Quattro decessi in Emilia Romagna. I positivi sono 294 (ieri 247), con 30.310 tamponi (ieri 28.611). 777 i guariti. In calo i casi attivi totali: 11.776 (- 487), stabili le terapie intensive: 31, in calo i ricoverati negli altri reparti Covid 283 (- 13).

I positivi in Italia

Nessuna regione con 0 casi. Il Veneto è quella con più positivi nelle 24 ore: 446 (ieri 455).

La situazione di ieri >>>>

La situazione in Italia in tempo reale >>>>

Le vaccinazioni in Italia >>>>

La situazione nell’Ausl di Imola

Vaccinazioni

199.489 le vaccinazioni eseguite sul territorio da inizio campagna.

Situazione epidemiologica

14 nuovi contagiati nel Circondario Imolese su 252 test molecolari e 566 antigenici rapidi refertati: 7 fino a 14 anni, 4 tra 25 e i 44 anni, 1 tra i 45 e i 64, 2 oltre i 65. 7 asintomatici individuati tutti tramite contact tracing, 4 persone al momento della diagnosi erano già isolate e 5 riferibili ad un focolaio già noto. 11 guariti. Salgono a 88 i casi attivi. Sono 13.609 i casi totali da inizio pandemia. Sono 3 i cittadini del circondario in Terapia intensiva a Bologna.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 428.776 casi di positività, 294 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.310 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1%.

Le vaccinazioni in Emilia Romagna >>>>

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale >>>>

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.747.665 dosi; sul totale, sono 3.427.801 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 84 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 142 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 201 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40,6 anni.

Sui 84 asintomatici, 62 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 2 con lo screening sierologico, 11 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 tramite i test pre-ricovero. Per 7 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 67 nuovi casi, seguita da Bologna (56) e Rimini (27); poi Reggio Emilia (26), Parma (22), Cesena (19). Quindi, Modena e Forlì (entrambe con 18 nuovi casi), Piacenza (17), il Circondario Imolese (14), e infine Ferrara (10).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.026 tamponi molecolari, per un totale di 6.053.082. A questi si aggiungono anche 18. 284 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 777 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 403.454. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 11.776 (-487). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 11.462 (-474), il 97,3% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano quattro decessi: uno in provincia di Modena (una donna di 83 anni), uno nella provincia di Ravenna (un uomo di 74 anni), e due nel riminese (entrambi uomini, rispettivamente di 83 e 94 anni).

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.546.

Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (31); 283 quelli negli altri reparti Covid (-13).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri); 3 a Parma (invariato); 3 a Modena (+1); 12 a Bologna (-1); 3 a Imola (invariato); 2 a Ravenna (-1); 3 a Forlì (+1); 2 a Rimini (+1). Nessun ricovero a Reggio Emilia e Ferrara (come ieri), e a Cesena (-1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 26.469 a Piacenza (+17 rispetto a ieri, di cui 9 sintomatici), 32.891 a Parma (+22 di cui 14 sintomatici), 51.420 a Reggio Emilia (+26, di cui 22 sintomatici), 72.296 a Modena (+18, di cui 16 sintomatici), 89.898 a Bologna (+56, di cui 49 sintomatici),13.609 casi a Imola (+14, di cui 7 sintomatici), 25.798 a Ferrara (+10, di cui 9 sintomatici), 34.358 a Ravenna (+67, di cui 35 sintomatici),18.864 a Forlì (+18, di cui 13 sintomatici), 21.583 a Cesena (+19, di cui 15 sintomatici) e 41.590 a Rimini (+27, di cui 21 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenici ma non confermato dal tampone molecolare.