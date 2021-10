Crossroads continua il suo viaggio nei centri del territorio regionale dopo la tappa di Imola.

Al teatro sociale di Piangipane venerdì 22 ottobre alle 21,30, “L’anno che verrà” serata dedicata a Lucio Dalla. Protagonista un trio di alta caratura. Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax soprano e baritono) e Natalio Mangalavite (pianoforte, tastiere, voce). Le canzoni di Lucio Dalla forniranno la materia prima per lo spettacolo di questi tre musicisti dalle importanti carriere solistiche ma anche legati da una duratura partnership in questo insolito format strumentale.

Nel dare vita a un nuovo programma musicale dedicato a Lucio Dalla, il trio dall’ormai lungo affiatamento formato non poteva scegliere titolo più consono. Visto il periodo che stiamo attraversando, i tre musicisti vogliono augurarci davvero che “sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno”, come recita la celeberrima canzone di Dalla.

La fama del casertano Peppe Servillo è legata innanzi tutto al suo ruolo di frontman degli Avion Travel; l’argentino Natalio Mangalavite è stato una solida spalla per Paolo Fresu e Horacio ‘El Negro’ Hernandez, oltre che per Ornella Vanoni; Javier Girotto, anche lui argentino, deve la propria fortuna in Italia al successo del suo gruppo Aires Tango oltre che alle collaborazioni con i principali jazzisti di casa nostra: Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Gianluca Petrella, Bebo Ferra, Antonello Salis….

L’intesa tra personalità artistiche così variegate e fortemente caratterizzate si è affinata nel corso di ripetute collaborazioni, che ci hanno fatto apprezzare il loro modo di applicare l’improvvisazione, elementi jazz e ricercatezze varie alle musiche di volta in volta eseguite.

Il concerto, organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, è realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Sociale Piangipane Biglietti: prezzo unico euro 20.

Informazioni

Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656,

e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite:

Teatro Sociale, via Piangipane 153, Piangipane (RA). Biglietteria serale dalle ore 20:00.

Prevendita on-line: www.crossroads-it.org.

Sabato 23 ottobre, alle ore 21:30, il festival Ravenna Jazz proporrà il duo che affianca DJ Gruff (scratch e rap) e Gianluca Petrella (trombone e synth): una scelta artistica particolarmente in sintonia con la location che la ospiterà, il Bronson di Madonna dell’Albero (RA).

DJ Gruff è uno dei protagonisti della storia del rap italiano, tra i padri fondatori dell’hip hop nostrano; Gianluca Petrella è uno dei trombonisti jazz più ammirati sulle scene internazionali. Assieme, danno vita a un duo nel quale le sonorità del rap, l’hip hop e il turntablism confluiscono nelle strutture della sperimentazione. E su tutto ciò vibrano le improvvisazioni jazz di Petrella.

DJ Gruff rappresenta lo stato dell’arte dell’hip hop in Italia: le sue rime, lo scratch, l’impiego delle basi, la scomposizione sonora sono proiettati nel futuro di questa musica e ne stabiliscono il canone con cui confrontarsi. Gianluca Petrella conferma una volta di più di essere un musicista capace di muoversi su più fronti con atteggiamento sempre aperto, come dimostrano i suoi vari progetti da leader e le sue partnership jazzistiche (con Enrico Rava, Stefano Bollani, Lester Bowie, Roswell Rudd, Ray Anderson, Pat Metheny, la Sun Ra Arkestra), che spaziano dal jazz linguisticamente più disinibito a contesti più strutturati.

Biglietti: prezzo unico euro 15.

Ravenna Jazz è organizzato da Jazz Network con la collaborazione degli Assessorati alla Cultura del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Indirizzi e Prevendite

Bronson: Via Cella 50, Madonna dell’Albero (RA). Biglietteria serale dalle ore 19:30, tel. 333 2097141.

Informazioni e prenotazioni telefoniche: tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it.

Prevendita on-line: www.crossroads-it.org.