Imola. Tre loghi per promuovere la città. “Il primo – spiega il sindaco Marco Panieri – con la scritta ‘Lavori in corso’ segnerà gli investimenti che sono un rilancio fondamentale per la giunta da me presieduta oltre alla presenza del casco a sottolineare la sicurezza sul lavoro. Il secondo mostra il contenitore nel quale inserire le aree industriali che intendiamo rigenerare. Il terzo è dedicato al settore agroalimentare per valorizzare un territorio ricchissimo di prodotti. Li inseriremo in diverse zone del Comune per dare il senso di ciò che stiamo facendo”. Minima spesa, 2800 euro in tutto a Ora Comunica, per tentare di raggiungere il massimo risultato.

L’assessore allo Sviluppo economico Pierangelo Raffini sottolinea: “Questi logli servono per dare ancora maggiore attrattività a Imola con l’insediamento previsto di nuove imprese che portano posti di lavoro e quindi persone che possono mettere su famiglia. Vogliamo andare oltre alla ‘Manufactoring zone’ nell’industria e ricordare le nostre eccellenze alimentari che sono tante nella produzione locale”.

Per “Ora Comunica”, Luca Zaccaria e Giovanni Bordieri hanno precisato i particolari dei loghi.

Il brand “Lavori pubblici – Miglioriamo Imola” sarà utile nella realizzazione di supporti informativi da posizione in prossimità degli interventi realizzati: totem, transenne, banner e pannelli necessari a prevedere una comunicazione capillare, anche a chi non utilizza esclusivamente i canali digitali. Dal punto di vista concettuale, per ideare il brand, si è partiti da una figura ben nota nel territorio imolese e più in generale bolognese: l’umarell, ovvero “quella persona, che si aggira, per lo più con le mani dietro la schiena, presso i cantieri di lavoro, controllando, facendo domande, dando suggerimenti o anche criticando le attività che vi si svolgono”.

La Zona Blec – Distretto Industriale Imola vuole raffigurare un’area della città che sarà destinata al rilancio e al supporto di nuove e innovative attività imprenditoriali. L’attrattività del progetto dipenderà anche dalla percezione di questo nuovo distretto. Da qui nasce l’esigenza di ideare un brand che possa comunicare in un unico istante la storia, l’operosità e le opportunità che Imola offre. In questo caso, il concetto che ha ispirato la progettazione del brand è stato quello del perimetro, ossia di una zona della città ben definita da un quadrilatero con i lati via Bicocca a nord, via Lughese ad est, via Emilia a Sud e via Corecchio ad Ovest (acronimo Blenc).

E 289 – Dal cuore di Imola rappresenta un territorio che si riconosce anche e soprattutto dai “frutti” che genera. E quello di Imola è ricco di eccellenze agroalimentari che meritano di essere ancor più valorizzate. Per questo motivo, l’Amministrazione comunale ha perseguito l’idea di creare un brand che possa certificare la provenienza dei tanti prodotti agroalimentari che il territorio imolese offre, come il fragolone e l’albicocca reale. In questo caso, i concetti di nascita e appartenenza hanno guidato l’ideazione del nome e del brand. E 289, infatti, è sia il codice catastale della città, sia l’ultima parte del codice fiscale di tutte le persone nate ad Imola. Una sintesi perfetta, quindi, per identificare e certificare i prodotti agroalimentari nati – così come dai playoff del brand – dal cuore di Imola.