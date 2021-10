Cgil Cisl Uil del territorio imolese hanno proclamato due ore di sciopero per martedì 26 ottobre, aderendo alla mobilitazione proclamata dalle organizzazioni confederali di Bologna, dopo l’ennesima morte sul lavoro di Yaya Yafa all’interno dell’Interporto di Bologna che pone tutti di fronte a un problema che è diventato una piaga da curare del sistema produttivo e di servizi.

Le categorie sindacali valuteranno le modalità di svolgimento delle due ore di sciopero nei luoghi di lavoro. Sempre martedì 26 ottobre, alle 16.30, le organizzazioni sindacali sono state convocate dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, per discutere della qualità del lavoro nel settore della logista, in particolare dell’Interporto di Bologna.

Cgil Cisl Uil imolesi hanno presentato già da diverse settimane una piattaforma sulle buone pratiche per i nuovi e vecchi insediamenti nel settore della logistica, proprio per scongiurare la mancanza di diritti e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per i sindacati confederali “il prezzo sociale che si sta pagando per effetto della quantità di infortuni è inaccettabile e insostenibile per qualsiasi comunità e a Bologna dobbiamo trovare la forza di reagire e di mettere in luce i difetti che sono alla base degli incidenti sul lavoro. Auspichiamo che il tavolo in Città Metropolitana con il sindaco Lepore sia un’occasione importante per invertire la tendenza attuale e rimettere al centro il Lavoro e la Persona che lavora”.