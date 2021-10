In arrivo il Bonus terme, come utilizzarlo al meglio

Castel San Pietro Terme (BO). Scatterà l’8 novembre la corsa al Bonus Terme. Ma per far sì che sia davvero utile non bisogna aspettare quella data. Come fare allora? Ecco alcuni consigli che arrivano direttamente dal centro termale di Castel San Pietro Terme. “Se ci saranno molte richieste è possibile che il fondo statale previsto per il Bonus probabilmente non basti a soddisfare tutti – afferma Stefano Iseppi, amministratore delegato Terme di Castel San Pietro -. Quindi il consiglio è quello di procedere adesso con la prescrizione medica e avviare il percorso alle Terme. Dall’8 novembre, si potrà poi avanzare la richiesta per il Bonus e, qualora venga accolta, sarà possibile integrare il ciclo di cure già in essere. I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi informazione in merito”.

Quindi vi è la possibilità di prenotare subito le cure termali pagando solo il ticket (basta avere la ricetta rossa del medico) e poi aggiungere, grazie al Bonus terme in arrivo dall’8 novembre, un ulteriore ciclo di cure o un trattamento supplementare che non sono rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Alle Terme di Castel San Pietro è possibile intraprendere un percorso salutare che prevede diverse prestazioni: cure inalatorie, cure per la sordità rinogena, ventilazione polmonare, cure idropiniche, riabilitazione motoria e respiratoria, massaggi, idromassaggi, percorsi vascolari, piscina termale, fanghi e bagni termali, bagni dermatologici.

Per informazioni 051.941247 – info@termedicastelsanpietro.it – https://www.termedicastelsanpietro.it/