Imola. A partire dal 30 ottobre i Servizi per il Cittadino del Comune saranno aperti al pubblico anche nella giornata del sabato, dalle 9 alle 12,30. Verranno erogati, previo appuntamento on line (https://www.comune.imola.bo.it/servizi-online) o telefonico ( 0542 602215), i servizi relativi allo Sportello carte di identità, allo Sportello URP (protocollo, anagrafe canina, SPID, raccolta firme, tesserini caccia, funghi e pesca), allo Sportello matrimoni/separazioni, allo Sportello decessi ed al Front office.

Rimangono invariati gli orari di apertura negli altri giorni della settimana: lunedì ore 9.00-12.00; martedì ore 9.00-17.30 orario continuato; mercoledì ore 9.00-12.00; giovedì ore 9.00-12.00 e 14.00-17.30; venerdì ore 9.00-12.00.

“La riapertura al sabato mattina dell’Anagrafe era un obiettivo che ci eravamo prefissati fin dall’inizio del mandato, per andare incontro alle tante richieste dei cittadini. Ringrazio i dipendenti comunali, le parti sindacali e l’assessore Penazzi che si sono coordinati in modo da poter garantire questa nuova apertura che non solo risponde a un bisogno espresso dall’utenza, ma che qualifica ulteriormente i nostri servizi, garantendo una maggiore flessibilità nei confronti delle esigenze dei cittadini. Questo risultato è il frutto anche degli investimenti che abbiamo fatto sia sul piano tecnologico che su quello delle risorse umane, che ha visto nelle scorse settimane prendere servizio 6 nuove unità di personale”, sottolinea il sindaco Marco Panieri.

“Abbiamo dovuto aspettare che la situazione pandemica ce lo permettesse, ma finalmente arriva l’apertura dei Servizi per il Cittadino tutti i sabato mattina, tanto attesa e richiesta dagli imolesi. Ringrazio tutto il personale e auspico che il nuovo orario, insieme all’apporto dei nuovi assunti, possa rendere l’Anagrafe un servizio sempre più accessibile”, commenta Elena Penazzi, assessore ai Servizi al Cittadino.