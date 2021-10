Imola. “Ho deciso che a partire dal prossimo giovedì 28 ottobre, e sino al 31 dicembre, non presenzierò più di persona al consiglio comunale, ma mi collegherò da remoto. Non è, infatti, mia intenzione esibire una tessera per esercitare la prerogativa di rappresentare gli imolesi che mi hanno eletta. Si tratta di una grave limitazione del diritto elettorale passivo che non intendo avallare con il mio comportamento, sia per rispetto delle persone che mi hanno dato la loro fiducia sia per solidarietà con i cittadini imolesi che, per lavorare, sono costretti ad esibire un lasciapassare”.

La consigliera della Lega Rebecca Chiarini (nella foto) tenta così di accreditarsi come paladina delle richieste dei No Green pass che a livello nazionale hanno fatto abbastanza rumore in questo periodo, mentre nel circondario imolese finora c’è stata calma piatta. Si vedrà se altri del suo gruppo o di Fratelli d’Italia la seguiranno visto che tempo fa chiedevano tutti i consigli comunali in presenza. Del resto già da alcune sedute i consiglieri possono decidere se seguire le sedute in presenza oppure da remoto.