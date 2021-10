Castel San Pietro (Bo). In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, Solaris, la società pubblica che gestisce i cimiteri e altri servizi per conto dell’Amministrazione Comunale di Castello, comunica che nelle mattine di lunedì 1 e martedì 2 novembre dalle 8,30 alle 12,30 l’Ufficio Servizi Cimiteriali che si trova all’interno del cimitero del capoluogo sarà aperto per informazioni sui lavori ordinari e straordinari di esumazione ed estumulazione.

Con l’entrata in vigore dell’ora solare, da domenica 31 ottobre i cimiteri del territorio comunale si potranno visitare nei consueti orari invernali: quello del capoluogo dalle 8 alle 17 e tutti gli altri (Molino Nuovo, Poggio Grande, Gaiana e Varignana) dalle 7,30 alle 17.

Si raccomanda ai cittadini il rispetto delle normative anti-Covid-19 all’interno dei cimiteri e negli spazi esterni, in particolare: obbligo della mascherina, divieto di assembramenti e sanificazione delle mani.

Anche quest’anno è disponibile il servizio di navetta a cura dei volontari dell’Associazione Tra.Dis.An., promosso dal Comune di Castel San Pietro Terme, rivolto prioritariamente a cittadini anziani soli o disabili, per permettere anche alle persone più svantaggiate la visita ai defunti nei cimiteri comunali.

I trasporti saranno effettuati nella giornata di martedì 2 novembre seguendo i protocolli previsti per evitare la diffusione del contagio. Per le prenotazioni si può telefonare al numero 051 6954154 del Servizio Trasporto oppure recarsi allo Sportello Cittadino/Urp del Comune di Castel San Pietro Terme, nel portone a sinistra del Municipio. Per questi trasporti non arriverà a casa il bollettino, ma verrà corrisposto un contributo di 5 euro direttamente all’Associazione.