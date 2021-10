Il rinnovato Bar Giardini (via Orsini 16) ospita il 30 ottobre dalle ore 21 la festa del Combo Jazz Club.

Un’occasione di incontrarsi e di sentire insieme buona musica live con diversi musicisti che si esibiranno avvicendandosi sul palco. Sarà anche l’occasione per sostenere l’Associazione rinnovando o sottoscrivendo la tessera 2021/2022. Informazioni e prenotazioni tel 379 1838531.

L’ ingresso è libero con consumazione.

Il 7 novembre alle ore 18 il secondo appuntamento presso il Circolo Estro (via Aldrovandi 12). Sul palco la contrabbassista romana Caterina Palazzi che presenterà la sua performance multimediale in solo dal titolo “Zaleska”. Anche in questo caso oltre ad ascoltare una delle giovani artiste emergenti più interessante a livello nazionale si potrà fare la tessera. Si entra con la tessera ARCI.

E’ una collaborazione ESTRO/ Combo Jazz Club).

Per partecipare ad entrambi gli eventi occorre esibire il Green pass.

E’ possibile fare la tessera presso gli eventi organizzati dal Combo Jazz Club o mandando una mail a : a_negroni@tiscali.it; fabioravaglia@libero.it.

Per fare donazioni a sostegno dell’Associazione le coordinate del conto corrente del Combo Jazz Club sono:

Combo Jazz Club – Banca di Imola Sede – IT45 Y050 8021 000C C000 0028 475