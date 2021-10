La Regione Emilia-Romagna ha deciso di stanziare, per i Comuni del Nuovo Circondario Imolese, altri 586.253,35 euro, tra risorse proprie e statali, per il Bando affitti 2021 per dare sostegno a chi è in difficoltà a pagare l’affitto. Questo stanziamento si va ad aggiungere ai 627mila mila euro erogati in precedenza sempre dalla Regione.

“Il provvedimento assunto dalla Regione Emilia-Romagna rappresenta una nuova boccata d’ossigeno, nella fase ancora critica del post emergenza, che consentirà ai Comuni del Nuovo Circondario Imolese di proseguire con l’assegnazione dei contributi, attraverso lo scorrimento delle graduatorie già formate ad agosto”, fa sapere Marco Panieri, sindaco di Imola e presidente del Nuovo Circondario Imolese.

Ricordiamo che il contributo è fino a tre mensilità, per un tetto massimo di 1.500 euro.

“Fino ad oggi siamo riusciti ad esaudire la richiesta di 494 famiglie e con questo nuovo provvedimento contiamo di allargare la platea dei destinatari di questo importante sostegno economico a ulteriori 470 domande ammesse in graduatoria. A questo punto, rimangono circa un 20% di domande da soddisfare, per dare una risposta a tutte le domande ammesse. I Comuni del NCI sono pertanto impegnati a reperire le ulteriori risorse necessarie a completare l’assegnazione dei contributi a tutte le famiglie aventi diritto. Continueremo a fare la nostra parte, agendo su più fronti, per garantire il diritto all’abitare attraverso la riqualificazione degli alloggi Erp e il sostegno all’affitto, affinché gli effetti della pandemia non sfocino in un aumento delle diseguaglianze economiche e sociali di lungo periodo – conclude Panieri -. L’erogazione di questo ulteriore contributo regionale alle 470 famiglie interessate avverrà prevedibilmente entro la metà di dicembre”.