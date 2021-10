Imola. Per la commemorazione dei Defunti, l’Ufficio cimiteri ubicato al Piratello effettuerà aperture straordinarie così come sono ampliati gli orari del personale a disposizione del pubblico per il servizio ascensori. Inoltre, sempre al cimitero del Piratello, è stato istituito un servizio navetta gratuito a chiamata, per il trasporto delle persone con difficoltà di deambulazione, utilizzando un veicolo elettrico, mentre all’ingresso della parte nuova (in corrispondenza dei fiorai) è attivo un totem informativo, per la ricerca della posizione dei defunti di tutti i cimiteri di Imola.

Orari apertura Ufficio cimitero del Piratello – Questi gli orari, ampliati, effettuati dall’Ufficio cimiteri ubicato all’interno del cimitero del Piratello: sabato 30 ottobre – aperto orario continuato – 8.30/16.30; domenica 31 ottobre – aperto orario continuato – 8.30/16.30; lunedì 1° novembre – aperto orario continuato – 8.30/16.30; martedì 2 novembre – aperto orario continuato – 8.30/18.00.

Servizio ascensori – E’ a disposizione un operatore per il servizio a chiamata per chi ha necessità; le informazioni sulle modalità di chiamata sono riportate nei cartelli informativi posizionati a fianco degli ascensori stessi.

Servizio navetta elettrica – AreaBlu, in collaborazione con Cims, ha istituito un servizio navetta a chiamata per il trasporto nel cimitero del Piratello delle persone con difficoltà di deambulazione. La micro-car elettrica verrà posizionata davanti agli uffici posti all’ingresso del cimitero del Piratello. Cartelli informativi al riguardo, sono stati appesi nei cancelli di ingresso e nelle bacheche. Per l’utilizzo del servizio ci si può prenotare agli uffici ai seguenti numeri di telefono: 0542 40006 – 335 5886938. Il servizio navetta è attivo sabato 30 ottobre, orario continuato – 8.30/16.30; domenica 31 ottobre, orario continuato – 8.30/16.30; lunedì 1° novembre, orario continuato – 8.30/16.30; martedì 2 novembre, orario continuato – 8.30/18.00.

Lavori di manutenzione straordinaria effettuati nel 2021 – Nel corso di quest’anno, nel cimitero del Piratello sono stati eseguiti, in economia, all’interno del contratto di servizio, una serie di lavori di manutenzione straordinaria. Gli interventi, fra l’altro, hanno riguardato la realizzazione 320 nuovi ossari gruppi C34; la costruzione della rampa di accesso al Giardino delle rimembranze; il rifacimento di intonaci delle volte gruppo PUP e del chiostro della basilica del Piratello; il ripristino di intonaci collabenti nei settori U e T; la sostituzione degli automatismi elettrici di tutti i cancelli; un nuovo piazzale carico/scarico materiali e attrezzature cimiteriali, nel lato sud del cimitero del Piratello; la costruzione di un nuovo fabbricato per le esumazioni; la sistemazione degli impianti elettrici; interventi nei magazzini Campo 2000 e nei bagni Campo 2000; il montaggio dei ponteggi nel Gran Campo.