Imola. Nelle giornate del 28 – 29 e 30 ottobre, nella sala Grande di Palazzo Sersanti si sono svolti i lavori del 23° congresso Nazionale tenuto dalla Società Italiana di ricerche cardiovascolari.

Sono stati oltre un centinaio gli iscritti alle tre giornate di dibattito che ha visto la partecipazione di professori e ricercatori provenienti da tutto il paese e dai principali centri di ricerca europei. Da metà degli anni ’90 il Congresso, inizialmente organizzato dal professor Caldarera, si tiene a Imola grazie ad un accordo e alla preziosa collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola che, oltre a concedere gli spazi contribuisce economicamente all’iniziativa.

In occasione dell’incontro è stato aggiudicato il Premio Valsalva che è uno dei più importanti premi sulla Ricerca Cardiovascolare e che negli anni è stato assegnato a figure di grande rilevanza nell’ambito della ricerca.

Il Congresso di Imola si contraddistingue per lo spazio che viene dedicato ai giovani ricercatori ed anche lo stesso premio Valsalva negli anni ha abbassato il limite di età massima (40anni) per potervi partecipare. Ulteriore caratteristica del Congresso è quella di mettere in rapporto la ricerca di base con la ricerca transnazionale.

“L’approccio del nostro congresso – ha dichiarato il professor Francesco Moccia, vicepresidente della SIRC – è quello di far si che la ricerca di base possa diventare strumento per la terapia delle malattie cardiovascolari le quali, tengo a ricordare, costituiscono la prima causa di morte nei paesi occidentali. La nostra comunità di ricerca si sente molto legata a Imola, una città ospitale che ci ha sempre accolto molto bene. Per noi è la casa della ricerca cardiovascolare oltre che, naturalmente, la città natale di Antonio Maria Valsalva la cui famosa manovra ha salvato e continua ancora a salvare tante vite”.

“Ospitiamo da sempre con soddisfazione presso le sale di Palazzo Sersanti i congressi organizzati dal SIRC, la Società Italiana di Ricerche cardiovascolari – ha dichiarato Rodolfo Ortolani, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola – e lo facciamo perché questi incontri hanno sempre avuto, e continuano ad avere, un respiro nazionale e internazionale. Non solo, Imola e la Fondazione sono sempre aperte a programmi che abbiano al centro la ricerca ed in particolar modo i giovani ricercatori.”

Il premio di quest’anno è stato assegnato al giovane cardio scienziato dottor Stefano Tarantini dell’Università dell’Oklaoma per un lavoro di ricerca sulla regolazione dei flussi sanguigni in area cerebrale.

PREMIO VALSALVA: Il Premio Antonio Maria Valsalva è dedicato al grande Maestro, nato a Imola nel 1666, che il Sommo Consigliato dell’Università di Bologna nominò Professore Onorario di Anatomia. Il merito scientifico è la base di valutazione per selezionare tra i candidati il vincitore del Premio Valsalva fra coloro che abbiano ottenuto risultati rilevanti dal punto di vista scientifico in campo cardiovascolare, preferibilmente, in una Istituzione di Ricerca italiana. Il premio, del valore di 4.500 euro è riservato a ricercatori, strutturati e non strutturati, impegnati nel campo delle ricerche cardiovascolari, anche non soci della SIRC al momento della domanda. Il vincitore del premio terrà una lettura nel corso del XXIII Congresso Nazionale della SIRC e sarà iscritto a titolo gratuito alla SIRC, se non già socio”.