Imola. Il 30 ottobre sera andrà in onda a “Striscia la notizia”, alle 20,45 su Canale 5, il servizio registrato all’interno della Rocca sforzesca dal Mago Casanova. Il servizio è un vero e proprio “esperimento sociale”, nel quale si mettono in gioco le paure per esorcizzarle.

Tra tanti ragazzi che siedono sui muretti attorno alla Rocca, Antonio Casanova ne ha scelti due per far loro vivere un esclusivo esperimento magico, all’interno di una rocca sforzesca illuminata e addobbata a festa. La festa di Halloween. fra dame e cavalieri rappresentati dai componenti dell’associazione imolese “Difensori della Rocca” che la rendevano viva, i ragazzi si troveranno a fare un vero salto nel tempo e ad incontrare le loro paure… senza avere paura. Per magia.