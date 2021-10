Nel tripudio del Senato, la cosiddetta “tagliola” ha fermato l’iter di una legge che, piaccia o non piaccia, aveva il preciso scopo di introdurre misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.

Come tutte le leggi, può essere condivisibile o meno il suo contenuto. Si può infatti discutere sull’opportunità di introdurre nuove figure di reato, o per essere più precisi, nuove aggravanti per reati commessi da chi era spinto da odio verso persone con differente orientamento sessuale.

Del resto una delle principali critiche mosse a questo disegno di legge, ovviamente parlando di critiche fondate e non di accuse faziose al limite della fake news, è quella di ricorrere ancora una volta allo strumento dell’azione penale per contrastare un fenomeno negativo e odioso diffuso nel Paese. In altri termini, il frequente utilizzo del “diritto penale totale”, termine indicato dal compianto Professor Filippo Sgubbi, teso ad indicare il ricorso a nuove figure di reato come intervento salvifico.

Altra critica, questa volta mossa al PD ed in particolare al segretario Letta, è quella di aver forzato la mano, di non aver accettato compromessi, di non aver voluto valutare modifiche. Accusa, a parere di chi scrive, abbastanza inverosimile, dal momento che il DDL Zan ha iniziato il suo iter circa due anni fa, è stato approvato alla Camera dei Deputati, ha visto lo stesso relatore incontrare le altre forze politiche per ascoltare proposte.

Tuttavia c’è un preciso aspetto che rende la votazione del Senato, sia concesso il termine, una scena non degna della storia italiana, né del luogo istituzionale che rappresenta. Il tripudio dei senatori di centro-destra che, all’annuncio della bocciatura, esultano come dopo il rigore parato da Donnarumma a Saka nella finale degli ultimi europei di calcio, è un’immagine che non avremmo voluto vedere.

Una parte consistente del Senato festeggia la fine di una legge che aveva lo scopo di tutelare e proteggere una categoria debole, frequentemente bersaglio di aggressioni, discriminazioni ed altro (le notizie di cronaca parlano da sole). La festa indegna a cui abbiamo assistito non è altro che uno schiaffo morale a quelle persone di cui sopra, che hanno negli anni imparato sulla loro pelle il significato della parola intolleranza.

Tutto questo perché si può contestare il contenuto di una legge, ma se questa aveva lo scopo di tutelare persone più deboli, allora festeggiare nei modi che abbiamo visto per la stroncatura di quella legge, significa mettere in discussione il diritto a non subire discriminazioni, alla cultura del rispetto, ma soprattutto, ai principi cardine della nostra Costituzione che ci vede tutti uguali, senza distinzione alcuna.

(Andrea Valentinotti)