Faenza. “Educere-Speech and Talks” è il titolo dell’evento in programma sabato 6 novembre nella sede della Fondazione “Marri-Sant’Umiltà” in via Mura Gioco del Pallone 36.

Appuntamento ricco di attività ed incontri, Educere è rivolto in particolare a insegnanti, educatori e genitori , oltre che a tutta la comunità faentina (e non solo), in quanto giornata di formazione sui temi dell’educazione.

Il palco del teatro della scuola vedrà un susseguirsi di speaker dai diversi background e ambiti, che affronteranno il tema principale della giornata, e cioè “Scuola e genitori: attori e partner nella crescita dei giovani”.

A “tagliare il nastro” dell’evento, una tavola rotonda che vedrà come protagonisti i dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi faentini, assieme all’assessora alla Scuola, alla Formazione e allo Sport, Martina Laghi; inoltre, durante il pomeriggio verrà allestita una mostra-mercato riguardante l’illustrazione e l’editoria per l’infanzia, assieme ai tavoli delle associazioni educative del territorio.

Dalle 15 alle 20.30 l’area Speech &Talks vedrà lo svolgersi di una serie di interventi formativi; dopo la tavola rotonda con dirigenti e assessora, alle 16, sarà la volta di Matteo Marani, noto giornalista sportivo, che condurrà il talk intitolato “Il racconto dello sport è cultura”, dove si cercherà di rintracciare le matrici educative dello sport. A seguire, alle 17, toccherà a Francesco Bentini (attore e improvvisatore teatrale faentino) con “Raccontare è educare”, sulle potenzialità della narrazione di storie come pratica educativa; alle ore 17.45 la glottologa Silvia Brigo discuterà sulle capacità del Clil (Content and language integrated learning) nell’instaurare relazioni positive in ambito scolastico, mentre alle 18.30 Massimo Garavini, motion designer locale, presenterà il suo ultimo lavoro di animazione: il booktrailer di “Figlia di luna”, una graphic novel edita Bao Publishing. Per concludere, alle 19, lo sceneggiatore e regista di videoclip Manlio Castagna spiegherà come il cinema e i nuovi strumenti di comunicazione possano essere validi alleati nella pratica educativa di tutti i giorni in un intervento dal titolo “Imparare col cinema e i nuovi media”.

Sarà presente un punto merenda e ristoro curato da Casa Spadoni (tramite Food Truck). Per accedere alla manifestazione è obbligatorio il Green Pass.

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.accantoaglistudenti.it/educere-faenza/

(Annalaura Matatia)