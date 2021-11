Imola. Prosegue il ricco programma di appuntamenti organizzato dal Comune che in cinquanta giorni, dall’1 ottobre al 20 novembre, organizza 28 iniziative per festeggiare il 50esimo anniversario della prima sezione comunale di Scuola dell’infanzia e i 45 anni dall’apertura della prima sezione comunale di Nido d’infanzia in città. Il tutto sotto il titolo “ascoltarti – 1971/2021 – 50 anni con i bambini delle Scuole dell’Infanzia e dei Nidi comunali a Imola”.

In questo contesto, mercoledì 3 novembre, alle 20,30, al teatro dell’Osservanza si svolgerà l’incontro pubblico “I Servizi educativi come luogo della cultura dell’infanzia: il contributo di Maurizia Gasparetto”. L’iniziativa è promossa dal Servizio Infanzia del Comune di Imola in collaborazione con l’Associazione Amici del Nido d’Infanzia Scoiattolo A.P.S. Interverranno Daniele Chitti, responsabile del Servizio Infanzia del Comune di Imola ed educatrici di ieri e di oggi dei Servizi per l’infanzia comunali.

E’ prevista la diretta sulla pagina facebook del Comune.