Imola. “Queen – A rendevouz at the opera – symphonic rock”: mettiamo la musica travolgente dei Queen, arrangiata e reinterpretata da un’orchestra sinfonica creando l’equilibrio perfetto tra musica rock e musica classica. Questo è l’evento, unico nel suo genere, che andrà in scena il 27 novembre, ore 21, al teatro comunale “Ebe Stignani” di Imola.

La parte sinfonica vedrà sul palco l’Orchestra Sursum Corda di Bologna, diretta dal M° Barbara Manfredini, punto di riferimento della musica classica nel capoluogo emiliano. Al rock ci penseranno i Queen Rocks All Stars Band, una band creata ad hoc con musicisti provenienti dall’Emilia Romagna, dalla Lombardia e dalla Liguria, composta da Alessandro Stucchi (voce), Massimo Rotondo (chitarra), Frank Campese (chitarra), Nicolò Gullotto (basso), Alessio Terrinoni (pianoforte).

Biglietti in vendita online >>>>

Sarà obbligatorio esibire all’ingresso il Green pass o in sua mancanza un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.

Infoline: 349.7138188 (anche Whatsapp) – brightonrockevents@gmail.com