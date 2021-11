Imola. Aderendo alle iniziative del Ministero della Difesa, la Filarmonica Imolese ha concluso le celebrazioni a ricordo del Centenario del Milite Ignoto con un evento tenutosi al teatro “Ebe Stignani” giovedì 4 novembre a conclusione della Giornata dell’Unità Nazionale e festa delle Forze Armate. Con “Parole e Musica” è stata ripercorsa la storia del Milite Ignoto.

Il testo è stato scritto dal presidente della Filarmonica Franco Camaggi che, colonnello in congedo è anche coordinatore delle Associazioni d’Arma imolesi e recitato dai noti attori nostri concittadini Giorgio Barlotti, Lucia Ricalzone e Sergio Pizzo. La Filarmonica imolese diretta dal M° Gian Paolo Luppi ha curato gli intermezzi musicali con brani scelti appositamente di E.A: Mario, G. Gabetti, F. Pellegrino, G. Verdi, P. Mascagni, E. Grieg, H. Mertens, F. Creux e N.Notaro.

Al termine della serata il numero pubblico ha salutato con un lunghissimo applauso e molte parole di compiacimento per il lavoro svolto. La Filarmonica imolese ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e in particolare l’Amministrazione comunale che ha reso possibile l’evento e gli attori che amichevolmente hanno condiviso l’esperienza.

Nella mattinata del 4 novembre, si era svolta una cerimonia molto partecipata e carica di commozione per il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, nel Giardino “Stefanino Curti”. Una celebrazione speciale, considerando che ricorreva pure il Centenario del Milite Ignoto.

In precedenza, nella Cattedrale di San Cassiano, era avvenuto il raduno delle delegazioni con il gonfalone Città di Imola, labari e bandiere, seguito dalla santa messa, in suffragio dei Caduti, celebrata da Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola.

Poi il corteo, preceduto dal Gonfalone e dai labari e bandiere, seguiti dalla Banda musicale Città di Imola, ha raggiunto il Monumento ai Caduti, nel Giardino “Stefanino Curti”. Qui si è svolta la cerimonia commemorativa in onore dei Caduti, con l’alza bandiera e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti da parte del sindaco Marco Panieri e della consigliera regionale Francesca Marchetti. Oltre a tanti cittadini, ai rappresentanti delle associazioni d’arma e partigiane, erano presenti anche le classi 3D e 3B della scuola secondaria di primo grado “A. M. Valsalva”, con i docenti e le docenti Claudia Zanelli, Edoardo Naddei e Antonino Piazza, insieme alla dirigente scolastica dell’IC Laura Santoriello e le classi 3A, 3B, 3C e 3D della scuola secondaria di primo grado “Innocenzo da Imola”, con i docenti Letizia Ragazzini, Luigi Zardi, Simone Scolaro, Stefano Staltari e Annalisa Mannarini, insieme alla dirigente scolastica IC2 Maria Di Guardo.

Panieri: “L’importanza di tramandare il valore della memoria” – Gli interventi ufficiali sono stati aperti dal colonnello, in congedo, Franco Camaggi, in rappresentanza delle Associazioni d’Arma, che ha ricordato il significato della ricorrenza del centenario del Milite Ignoto e l’importanza di non dimenticare quello che è accaduto, per comprendere anche la storia successiva.

Ha fatto seguito quello del sindaco Marco Panieri, che ha sottolineato “l’importanza della presenza dei ragazzi e delle ragazze delle scuole imolesi, per tramandare il valore della memoria e garantire il passaggio della testimonianza. Grazie anche alla Banda musicale Città di Imola. Vederla sfilare in questa giornata, dopo i due anni di pandemia, è molto importante ed un segno forte di ripartenza”. “Oggi siamo qui a commemorare, a ricordare insieme, il Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate che quest’anno coincide con il Centenario del Milite Ignoto. Esattamente 100 anni fa, il 4 novembre 1921, ebbe luogo la tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria. La Prima Guerra Mondiale fu il raggiungimento della completa unità nazionale e rappresentò il massimo sforzo collettivo mai compiuto nel nostro paese. Lo sforzo maggiore fu proprio sostenuto dalle Forze Armate, alla quale rivolgo ancora un pensiero di gratitudine per il contributo di ieri e di oggi”.