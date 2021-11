Imola. Venerdì 19 novembre, alle 20, nel Centro Civico Sesto Imolese in via San Vitale, il Comune organizza un incontro pubblico con i genitori ed i cittadini per presentare il progetto di massima del nuovo plesso scolastico della frazione, che ospiterà sia la scuola primaria sia quella secondaria di primo grado. Ricordiamo che in questo anno scolastico sono 99 gli alunni ed alunne che frequentano la scuola primaria e 82 quelli della scuola secondaria di primo grado.

Questa nuova struttura, il cui progetto è redatto da Area Blu, prevede un investimento complessivo stimato ad oggi attorno ai 4 milioni di euro. All’incontro pubblico, che sarà l’occasione non solo per illustrare il progetto, ma anche per un confronto con i genitori e i cittadini presenti riguardo al progetto stesso, interverranno il sindaco Marco Panieri, Angela Rita Iovino, dirigente scolastica IC 1, Fabrizio Castellari, vicesindaco e assessore Servizi educativi e istruzione, Pierangelo Raffini assessore Lavori Pubblici, Andrea Dal Fiume responsabile area Sviluppo e progettazione Area Blu, Alessandro Contavalli progettista Area Blu.

I posti sono limitati ad un massimo di 200 persone. L’accesso è solo con green pass valido.