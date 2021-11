Nei giorni scorsi l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ausl di Imola ha ricevuto alcune segnalazioni da cittadini che riferiscono di aver ricevuto una chiamata telefonica da parte di un centro privato che li invitava ad un controllo audiometrico, facendo riferimento ad un sedicente accordo con l’Ausl di Imola.

L’Azienda USL di Imola non ha rapporti con centri privati per l’erogazione di questa tipologia prestazioni. Nessuno è in alcun modo autorizzato a millantarne il credito per attrarre i cittadini verso i propri servizi privati. Si invitano pertanto i cittadini che avessero ricevuto telefonate di questo tipo a segnalarlo all’Ausl di Imola (urp@ausl.imola.bo.it tel. 0542604121), che si riserva a sua volta di segnalare i fatti all’autorità giudiziaria.