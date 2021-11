Nelle ultime 24 ore in Italia i positivi sono 7.891 (ieri 6.032). I decessi sono 60 (ieri 68). Tasso di positività in crescita all’1,6% (ieri 0,9%). Terapie intensive ancora in crescita: + 2 rispetto a ieri, in crescita anche i ricoverati con sintomi: + 11. I guariti sono 5.319.

In Emilia Romagna otto decessi: uno nella provincia di Parma (una donna di 96 anni); due nella provincia di Bologna (una donna di 84 anni e un uomo di 82); uno nella provincia di Ravenna (un uomo di 89 anni); tre nella provincia di Forlì-Cesena (due donne di 98 e 83 anni e un uomo di 89 anni, tutti deceduti nel forlivese); uno nel riminese (una donna di 91 anni). Non si registrano decessi nelle altre province. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.637. I positivi odierni sono 549 (ieri 458) con un indice di positività all’1,9% (ieri 1,4%).

46 i nuovi contagiati nell’Ausl di Imola (ieri 5), sono 2 le persone ricoverate in terapia intensiva a Bologna (come ieri), 399 i casi attivi (+ 32).

Aggiornamento ore 12 del 10 novembre (dati del 9 novembre)

Terapie intensive: + 2 rispetto a 24 ore fa, i nuovi ingressi sono 34 (ieri 52), per un totale di 423 ricoverati.

I decessi sono 60 (ieri 68) con 7.891 positivi (ieri 6.032), 487.618 i tamponi (ieri 645.689). I morti da inizio pandemia sono 132.551, i casi complessivi 4.826.738. In crescita i casi attivi: 102.859 (nelle 24 ore + 2.654).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 3.447 (+ 11). Isolamenti domiciliari ancora in crescita: 98.989 (ieri 96.348).

I guariti nelle 24 ore sono 5.319 per un totale di 4.591.328.

Otto decessi in Emilia Romagna. I positivi sono 549 (ieri 458), con 28.988 tamponi (ieri 32.191). 330 i guariti. In crescita i casi attivi totali: 9.023 (+ 211), le terapie intensive: 41 (+ 1) e i ricoverati negli altri reparti Covid 350 (+ 12).

I positivi in Italia

Nessuna regione con 0 casi. In Lombardia i positivi tornano sopra quota mille nelle 24 ore: 1.073 (ieri 839).

La situazione nell’Ausl di Imola

Vaccinazioni

206.722 le vaccinazioni totali eseguite sul territorio da inizio campagna, di cui oltre 5500 terze dosi.

Sono stati inviati nel pomeriggio di oggi circa 2400 SMS (ed ulteriori 750 SMS saranno trasmessi domani), per ricordare ai cittadini tra i 60 ed i 69 anni che hanno concluso il ciclo primario da almeno 180 giorni che da domani (11 novembre) possono prenotare la terza dose di Vaccino AntiCovid attraverso il proprio Fascicolo Sanitario personale, presso i punti Cup aziendali, il Cuptel 800040606 e le farmacie del territorio. Si precisa che le agende sono aperte per tutti i cittadini ultrasessantenni (sempre che siano passati 6 mesi dall’inoculazione della seconda dose) a prescindere dal ricevimento dell’Sms che per questa classe di età costituiscono solo un promemoria.

Operatori sanitari, sociosanitari e persone incluse negli elenchi regionali degli estremamente vulnerabili possono invece prenotarsi su agende dedicate mostrando agli sportelli Cup, in farmacia o leggendo all’operatore Cuptel il testo del Sms che hanno ricevuto dall’Azienda Usl nei giorni scorsi.

Situazione epidemiologica

46 nuovi contagiati nel Circondario Imolese su 270 test molecolari e 249 test antigenici rapidi refertati: 7 fino a 14 anni, 2 tra i 15 e i 24 anni, 10 tra i 25 e i 44 anni, 13 tra i 45 e i 64 anni e 14 dai 65 anni in poi. 14 asintomatici, 13 individuati tramite contact tracing e 1 test per categoria, 20 al momento della diagnosi erano già isolati e 7 riferibili a focolai già noti. 14 i guariti. Sono 399 i casi attivi e 14.073 i casi totali da inizio pandemia. Sono 2 i cittadini del circondario in Terapia intensiva a Bologna.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 436.840 casi di positività, 549 in più rispetto a ieri, su un totale di 28.988 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 1,9%.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 7.021.692 dosi; sul totale, 3.515.052 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 176 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 188 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 273 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,2 anni.

Sui 176 asintomatici, 101 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 1 con lo screening sierologico, 16 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 con i test pre-ricovero. Per 55 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 109 nuovi casi, seguita da Bologna (88), Forlì (65) e Rimini (63); poi Cesena (48), Circondario Imolese (46), Ferrara (38). Quindi Reggio Emilia (31), Piacenza (30), Modena (18), e infine Parma (13).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.952 tamponi molecolari, per un totale di 6.281.944. A questi si aggiungono anche 14.036 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 330 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 414.180. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 9.023 (+211). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 8.632 (+198), il 95,7% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano otto decessi: uno nella provincia di Parma (una donna di 96 anni); due nella provincia di Bologna (una donna di 84 anni e un uomo di 82); uno nella provincia di Ravenna (un uomo di 89 anni); tre nella provincia di Forlì-Cesena (due donne di 98 e 83 anni e un uomo di 89 anni, tutti deceduti nel forlivese); uno nel riminese (una donna di 91 anni). Non si registrano decessi nelle altre province.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.637.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 41(+1 rispetto a ieri), 350 quelli negli altri reparti Covid (+12).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (+1), 7 a Parma (-1); 4 a Reggio Emilia (numero invariato rispetto a ieri); 3 a Modena (invariato); 12 a Bologna (+1); 2 a Imola (invariato); 2 a Ferrara (+1), 3 a Ravenna (invariato); 3 a Forlì (-1); 1 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Cesena (come ieri).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 26.805 a Piacenza (+30 rispetto a ieri, di cui 23 sintomatici), 33.312 a Parma (+13, di cui 2 sintomatici), 51.982 a Reggio Emilia (+31, di cui 26 sintomatici), 73.352 a Modena (+18, di cui 4 sintomatici), 91.620 a Bologna (+88, di cui 41 sintomatici), 14.073 casi a Imola (+46, di cui 32 sintomatici), 26.253 a Ferrara (+38, di cui 26 sintomatici), 35.374 a Ravenna (+109, di cui 86 sintomatici), 19.479 a Forlì (+65, di cui 49 sintomatici), 22.269 a Cesena (+48, di cui 29 sintomatici) e 42.321 a Rimini (+63, di cui 55 sintomatici).