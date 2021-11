Faenza. Voleva controllare l’ex moglie da vicino nei suoi movimenti, forse accecato dall’odio. Claudio Nanni, l’ex marito di Ilenia Fabbri la 46enne vittima di un femminicidio lo scorso 6 febbraio nella sua abitazione di via Corbara, dopo la separazione aveva iniziato a sorvegliare la donna con Gps nascosti sull’auto e anche con microcamere piazzate nell’armadio di casa.

Pare che non si trattasse di gelosia, ma di una motivazione di soprattutto di tipo economico: ovvero la spartizione del patrimonio coniugale. Infattti Ilenia Fabbri aveva collaborato nell’officina del marito prima della separazione e in seguito era andata a lavorare in una concessionaria di Imola.

Infatti dopo la separazione, Ilenia Fabbri aveva vinto la causa per l’alloggio matrimoniale e aveva chiesto di ottenere quanto dovuto per il suo lavoro nell’officina del Nanni e pure per la cessione di una gelateria. Tutte questioni che, secondo la stessa Ilenia che ne aveva parlato con amici e amiche, avevano scatenato una forte irritazione da parte del Nanni tanto che l’ex moglie aveva manifestato alle persone a lei vicine il timore che lui volesse vendicarsi, forse arrivando pure a pensare di volerla morta.

Si tratta di ciò che è emerso dall’udienza del 10 novembre in Corte d’Assise a Ravenna dove l’ex marito è imputato come mandante dell’assassinio e il suo ormai ex amico Pierluigi Barbieri è reo confesso dell’omicidio. A ricordare le paure di Ilenia nei confronti dell’ex marito sono state le più strette amiche di Ilenia alle quali aveva parlato di una situazione pericolosa per lei.