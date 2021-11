Imola. Dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno la gara d’appalto, indetta da Atersir, per una nuova gestione dei rifiuti in particolare di quelli indifferenziati e organici. L’Amministrazione comunale intende infatti cambiare e migliorare le modalità di conferimento dopo che molti cittadini si erano lamentati e avevano contestato i cassonetti installati già da diversi anni.

Come spiega l’assessore all’Ambiente Elisa Spada, “dopo l’affidamento tramite la gara, l’azienda che vincerà l’appalto avrà due anni di tempo, anche se speriamo che si possano accelerare i tempi, per dotare la città nel caso dei rifiuti indifferenziati, di cassonetti simili a quelli in uso a Bologna. Si avvicina la tessera e si apre automaticamente un contenitore dove inserire il pattume. Poi, con il pedale, si richiude. Insomma, non si deve toccare nulla con le mani, quindi è più agevole e igienico, dell’attuale calotta”.

“Anche per l’organico l’idea è quella di effettuare una discontinuità rispetto al passato – continua la Spada -. Siamo intenzionati a inserire cassonetti più grandi e più pesanti, realizzati con materiale metallico, per far sì che che si possano aprire a pedale. Sulla raccolta indifferenziata e sull’organico erano emerse parecchie perplessità da parte di numerosi cittadini e stiamo venendo incontro ai loro bisogni, mentre riteniamo buona la situazione per quanto riguarda la carta e la plastica”.

(m.m.)