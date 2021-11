Si intitola “Comuni e Città nel Pnrr –Confronto fra amministratori del Consorzio pubblico Con.Ami”, l’incontro convocato, sabato 13 novembre, dalle 9,30 alle 13, in autodromo, dal sindaco di Imola, Marco Panieri, nella sua veste di presidente dell’Assemblea dei sindaci del Con.Ami, insieme al presidente del CdA del Consorzio, Fabio Bacchilega.

All’incontro sono stati invitati tutti i sindaci e le giunte dei 23 Comuni del Con.Ami, i Consiglieri delegati, i segretari comunali ed i dirigenti (un seminario a porte chiuse, con invito esteso anche a consiglieri regionali, deputati e senatori).

Insieme ad Imola, gli altri 22 Comuni del Con.Ami (Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale) disegnano un territorio suddiviso nelle province di Bologna, Ravenna e Firenze e nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana.

“Questo incontro, la prima assemblea così allargata, serve per avviare un percorso partecipato degli amministratori pubblici dei nostri territori, a partire dai sindaci, per stimolare il dibattito riguardo ad una rigenerazione urbana diffusa nelle comunità che ognuno di noi rappresenta, condividendo gli asset di sviluppo. L’obiettivo è proprio quello di riunirci, di ritrovarci insieme anche di persona, dopo quasi due anni di distanziamento fisico dovuto alla pandemia e dopo una fase di instabilità e di stallo nelle relazioni che si era avuta con la precedente amministrazione comunale imolese – spiega Panieri, in qualità di presidente dell’Assemblea dei sindaci del Con.Ami -. Una sorta di ‘stati generali’ che vogliono essere un momento di confronto e di riflessione in questo periodo post Covid-19 che ci vedrà coinvolti in scelte importanti per lo sviluppo sostenibile dei territori anche in relazione alle opportunità di finanziamenti europei, nazionali, attraverso i PNRR e regionali. Si tratta di temi che sono oggi al centro del dibattito a tutti i livelli e che ci devono vedere protagonisti. In tutto questo, il ruolo del Con.Ami sarà fondamentale, cerniera tra territori delle città”.

Gli interventi – L’incontro sarà aperto da Marco Panieri, in qualità di presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Con.Ami, seguito dal presidente del CdA di Con.Ami, Fabio Bacchilega e dalla coordinatrice dei corsi di laurea dell’Università di Bologna sul nostro territorio, Patrizia Tassinari. Interverranno poi Matteo Lepore, sindaco di Bologna e della Città Metropolitana, che ha appena istituito la cabina di regia metropolitana per i “Fondi PNRR”; il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, che è presidente dell’UPI nazionale; il nuovo direttore generale del Con.Ami, Giacomo Capuzzimati; il referente per il PNRR e fondi europei di Anci nazionale, Paolo Testa, collegato in videoconferenza; l’europarlamentare on. Paolo De Castro, primo vicepresidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale, con un video messaggio; il direttore generale della regione Emilia Romagna, Francesco Raphael Frieri; le conclusioni sono affidate a Paolo Calvano, assessore al Bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale, della Regione Emilia-Romagna.

“Questo è un primo incontro che getta le basi per una cabina di regia che deve riannodare le relazioni. Nei prossimi incontri il confronto diventerà più operativo, per coordinarci su quelle che possono essere le politiche territoriali. In questa seconda fase, sarà fondamentale coinvolgere tutti gli attori protagonisti della vita dei territori, ovvero le organizzazioni sindacali, le associazioni imprenditoriali e di categoria ed il partenariato economico sociale, a partire dal Terzo settore”, conclude il sindaco di Imola e presidente dell’Assemblea dei sindaci del Con.Ami.