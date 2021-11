Bologna. Sono davvero troppi gli incidenti sul lavoro, in alcuni casi mortali, che abbiamo registrato nelle ultime settimane; contemporaneamente si svolgono scioperi di protesta, si lavora a nuove ipotesi di prevenzione, ma i tempi di attuazione risultano lunghi e non si è mai fermata la lista nera.

Dopo aver coinvolto il segretario della Cgil Maurizio Lunghi sui possibili interventi in capo all’amministrazione comunale di Bologna ci siamo rivolti a Marco Colli, responsabile del gruppo di lavoro sulla sicurezza della Fiom.

Nelle aziende bolognesi ci sono stati troppi incidente e la ripresa produttiva non può essere accompagnata dai lutti. Sembra assente la prevenzione ma è ancora più assente una cultura della sicurezza. Cosa sta succedendo nelle aziende?

“Nelle aziende metalmeccaniche la situazione è migliore di quella che registriamo nella logistica, ma anche a casa nostra i grossi problemi non mancano. Lavori precari e contratti a tempo determinato hanno fatto sì che molti dipendenti fossero mandati allo sbaraglio nei luoghi di lavoro. Abbiamo cercato di porre un freno a questa situazione con i contratti aziendali che prevedono che il il lavoratore prima di essere lasciato solo con la macchina abbia un periodo di affiacamento, in altri contratti è previsto che il neo assunto venga preso in carico dalla Rsu per sapere come è organizzata l’azienda e conoscere i punti di riferimento per gli eventuali problemi. Abbiamo quindi esperienze importanti ma dobbiamo fare ancora dei passi avanti e la precarietà non ci aiuta. Abbiamo aziende che per stare dietro agli ordini assumono e mettono in produzione le persone senza alcuna preventiva preparazione; non ci si inventa operai in un attimo e quindi per i nuovi arrivati la possibilità di andare incontro a piccoli infortuni è molto alta.

Da anni c’è l’idea che il lavoro manuale sia l’ultimo anello della catena e quello meno importante…

“ …E di conseguenza si è creato del lavoro povero, lo scuole professionali sono state presentate come il rifugio di chi non riesce a studiare e allo stesso tempo era egemone il modello berlusconiano che recitava che chiunque poteva diventare un imprenditore.”

E di conseguenza…

“La conoscenza del lavoro, la passione per il lavoro sono via via calate e hanno portato con sé un gravissimo problema culturale e siamo al punto che oggi, specialmente fra i giovani ci si vergogni di dire “faccio l’operaio” e quindi tutti siano alla ricerca di una via di fuga.”

E forse non è del tutto giusto parlare solo dei giovani.

“E’ vero perché oggi abbiamo giovani di 50 anni che sono stati espulsi dalle fabbriche e che ingrossano l’esercito dei precari o dei lavoratori poveri.”

Il vero dramma, comunque, rimane quello della logistica.

“Si, lì possiamo dire che ci sono i lavoratori meno protetti, abbiamo il problema delle false cooperative e il mondo imprenditoriale non si cura per niente della condizione di lavoro.”

