Imola. Il carcinoma colo-rettale, in Europa, è la neoplasia più diffusa, sia nelle donne che negli uomini. Da quando è attivo il Programma di Screening la mortalità è diminuita del 30%, un dato che può solo migliorare, visto che ad oggi, nella nostra Regione, solo il 50% circa delle persone aderisce all’invito proposto dalle Aziende USL.

Lo sviluppo della neoplasia colo-rettale, in genere è preceduto dalla comparsa di piccole lesioni nell’intestino, benigne se asportate precocemente. E’ dunque importante aderire al programma di Screening, per individuare le lesioni pre-tumorali ed intervenire precocemente con trattamenti efficaci. Le donne e gli uomini residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, nella fascia di età 50-69 anni sono invitati ogni due anni ad eseguire un test di ricerca del sangue occulto fecale, tramite una lettera spedita a casa dall’ Azienda USL.

Con questa lettera di invito e la tessera sanitaria, i cittadini devono recarsi presso una qualsiasi farmacia del territorio per il ritiro del kit per l’esecuzione del test.

A partire dall’inizio del mese di novembre, sul territorio imolese è attiva una nuova organizzazione per la consegna dei campioni biologici per lo screening del colon retto, più comoda, veloce e sicura.

Le farmacie, infatti, distribuiscono ai pazienti provette già dotate di un barcode ed associate a livello informatico con la tessera sanitaria del cittadino.

In questo modo, non appena raccolto il campione seguendo le istruzioni allegate alla lettera di invito (attenzione perché dopo la raccolta, il campione può essere conservato in frigorifero per un massimo di 48 ore, ma la cosa migliore è consegnarlo il prima possibile), i cittadini compilano con il loro nome, cognome e data di nascita la parte scrivibile dell’etichetta posta sulla provetta, inseriscono la provetta nel sacchetto verde in dotazione, e la depositano in un contenitore dedicato disponibile presso i punti raccolta.

Una facilitazione importante rispetto al passato, quando era necessario consegnare il campione ad uno sportello-operatore, in fasce orarie prefissate e ristrette, talora dovendo attendere il proprio turno in fila. Oggi invece le fasce orarie di deposito sono molto più ampie e la consegna estremamente rapida.

Sala Prelievi /Ospedale Vecchio di Imola – Dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 11.30 Portineria Casa della salute Castel San Pietro – Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 13 – sabato dalle 7 alle 12 Portineria Casa della salute Medicina – Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 13 – sabato dalle 7 alle 10 Casa della Salute Vallata del Santerno – Via dell’8° Centenario, 4 Borgo Tossignano – Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 12.30 – sabato dalle 7 alle 9

Se l’esame risulta negativo, ovvero non viene riscontrata la presenza di sangue nelle feci, viene inviata a domicilio e sul FSE una lettera di risposta negativa e si riceverà un nuovo invito a distanza di due anni; qualora invece venga riscontrata la presenza di sangue nelle feci, si viene contattati telefonicamente dal Centro Screening per programmare gli approfondimenti previsti dal Percorso Regionale.

Per informazioni e dubbi è possibile contattare telefonicamente il Centro Screening dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 11 al numero verde 800449288 o inviare una mail all’indirizzo: colonscreening@ausl.imola.bo.it