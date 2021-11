Imola. “La ripartenza, con il teatro al 100% della capienza con prudenza e cautela (vista la pandemia ancora piuttosto forte anche a Imola, ndr), è il messaggio della stagione della prosa che presentiamo sempre col fondamentale aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola”. Così il sindaco Marco Panieri ha lanciato la ripresa dello Stignani sottolineando “la volontà di coinvolgere le scuole per alcuni spettacoli con recite al mattino, il gradito ritorno dei nostri concittadini Enzo Vetrano e Stefano Randisi e l’ultima recita nella quale sarà protagonista Concita De Gregorio, giornalista e opinionista nazionale alla quale chiederemo di fare un incontro pure sul suo mestiere principale”.

L’assessore alla Cultura Giacomo Gambi ha ricordato che “si tratta di una stagione particolare che parte a inizio gennaio del 2022 con un’appendice il prossimo settembre con Concita De Gregorio. Ci sono diversi spettacoli che possono attirare i giovani quali ‘Mine Vaganti’ e ‘L’attimo fuggente’ per un totale di otto recite. A tal proposito devo ringraziare il direttore del teatro Luca Rebeggiani e tutta la struttura comunale comprese le persone del mio assessorato che, dalla notizia ufficiale della riapertura totale avvenuta a metà ottobre, in un mese sono riusciti a presentare un programma di alto livello. Abbiamo anche inserito, fuori abbonamento e solamente con biglietto, un ulteriore titolo per la notte di Capodanno dal titolo ‘Se devi dire una bugia, dilla grossa’ con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini e Paola Barale”.

“Affianchiamo volentieri l’Amministrazione comunale – ha detto il presidente della Fondazione Carimola Rodolfo Ortolani – anche perché scorrendo i titoli, noto che sono tutti di alto livello e mi viene voglia di venire a guardare tutto ciò che è in programma”.

Il direttore dei teatri Rebeggiani ha scandito: “Nonostante la fatica di due anni di pandemia, la scelta dell’Amministrazione comunale è stata quella di aprire al pubblico appena fosse possibile. Così abbiamo fatto con ‘Arsenico e Vecchi Merletti’ e con ‘Mistero buffo’ e dal 4 gennaio cominceremo dal classico con ‘Re Lear’ di Shakespeare seguito da ‘Riccardo 3 – L’avversario’ di Vetrano e Randisi, entrambi sul desiderio del potere. Gli abbonati possono confermare il loro posto, il costo della stagione si aggira sui 350mila euro, mentre nell’ultima pre-pandemia ci fu un incasso di 378mila euro dei quali 61mila circa di soli biglietti”.

Ed ecco i titoli delle otto rappresentazioni:

Dal 4 al 9 gennaio 2022 Re Lear di William Shakespeare con Glauco Mauri e Roberto Sturno regia Andrea Baracco

Dal 19 al 23 gennaio Riccardo 3 – L’avversario di Francesco Niccolini con Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Giovanni Moschella regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi.

Dal 9 al 13 febbraio Mine vaganti uno spettacolo di Ferzan Özpetek con Francesco Pannofino, Iaia Forte, Simona Marchini

Dal 1 al 6 marzo Don Chisciotte con Alessio Boni, Serra Yilmaz e con Marcello Prayer regia Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer

Dall’16 al 20 marzo Il silenzio grande di Maurizio De Giovanni con Massimiliano Gallo, Stefania Rocca uno spettacolo di Alessandro Gassmann

Dal 6 al 10 aprile Manola di Margaret Mazzantini con Nancy Brilli e Chiara Noschese regia Leo Muscato

Dal 27 aprile al 1 maggio L’attimo fuggente di Tom Schulman con Ettore Bassi regia Marco Iacomelli

Dal 14 al 18 settembre Un’ultima cosa di e con Concita De Gregorio musica live Erica Mou regia Teresa Ludovico

La sicurezza degli spettatori è fondamentale per poter continuare a operare al massimo delle nostre potenzialità. Per questo motivo il teatro Stignani applica protocolli di sicurezza in linea con le vigenti normative in materia di prevenzione e contenimento dei contagi.

Per l’accesso al teatro occorre osservare le seguenti norme: all’ingresso gli spettatori dovranno esibire il proprio Green Pass; per tutta la permanenza all’interno del teatro sarà obbligatorio indossare la mascherina chirurgica di tipo certificato o FFP2 (no mascherine di comunità o autoprodotte).

Per informazioni: direzione, uffici, biglietteria e teatro Stignani viaa Verdi, 1/3 40026 Imola (BO) tel. 0542 602600 fax 0542 602626. teatro@comune.imola.bo.it

Per le schede degli spettacoli www.teatrostignani.it www.facebook.com/teatrostignani