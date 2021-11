Castel San Pietro (Bo). Domenica 21 novembre si correrà per la prima volta a Castello, nel Parco Lungo Sillaro, il 66° Campionato Nazionale di Corsa Campestre Uisp, un grande evento sportivo al quale sono attesi centinaia di partecipanti, organizzato da Atletica Avis Castel San Pietro Terme in collaborazione con Uisp Regionale e il patrocinio del Comune.

La manifestazione è stata presentata lunedì 15 novembre alle Terme, che sono fra i principali partner dell’evento, con una conferenza stampa alla quale sono intervenuti: Fausto Tinti, sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme, Raffaele Alberoni, referente del settore Atletica Leggera di Uisp regionale Emilia-Romagna, Sauro Dal Fiume, fiduciario CONI, Franco Manfredi, presidente di Atletica Avis Castel San Pietro Terme e Federica Moroni, atleta di Atletica Avis Castel San Pietro Terme, testimonial della manifestazione.

“Per l’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme questa non è solo una grande manifestazione sportiva, sulla quale si è impegnata, perché è un bel modo di presentarsi a livello nazionale – ha dichiarato il sindaco il sindaco Fausto Tinti -. Questa è per noi soprattutto un’occasione per promuovere le attività termali, ricettive ed economiche del territorio, e con le quali abbiamo attivato un’alleanza, rendendole protagoniste di un’azione di promozione e marketing turistico sull’intera area del circondario imolese. Il nostro territorio si qualifica sempre di più nel panorama bolognese per il benessere e lo sport all’aperto, con il golf, il biking, il nordic walking, il running, e tante altre discipline. La sfida è far sì che, con l’accoglienza che riusciremo a dare, chi arriverà, soggiornerà e pernotterà qui possa apprezzare Castel San Pietro Terme e decida di tornare”.

“Dopo tanti anni da partecipanti a questa gara nazionale, per la prima volta siamo dalla parte di chi organizza – ha affermato con soddisfazione Franco Manfredi, che festeggia anche i 20 anni nel ruolo di presidente dell’Atletica Avis castellana -. Abbiamo la fortuna di avere un campo di gara come quello del Parco Lungo Sillaro che si presta benissimo a queste manifestazioni, come si è dimostrato in occasione del Campionato regionale che abbiamo organizzato nel 2019. Ringrazio tutti coloro che stanno collaborando alla riuscita di questa manifestazione”.

“Porto il saluto del presidente regionale del Coni e del nuovo delegato di Bologna Fulvio Veronesi – ha esordito Sauro Dal Fiume, che oltre ad essere fiduciario Coni, è un grande appassionato di atletica e sarà anche speaker delle premiazioni della corsa -. Da sempre il Coni regionale, che patrocina l’iniziativa, è particolarmente vicino all’atletica leggera. Siamo ormai all’epilogo di un anno storico per lo sport italiano. Non abbiamo mai festeggiato tanto come quest’anno e sicuramente domenica vedremo delle belle gare in un impianto sportivo che tutti ci invidiano”.

«Per questa volta abbiamo eliminato il campanilismo – ha esclamato Raffaele Alberoni, referente del settore Atletica Leggera di Uisp regionale Emilia-Romagna -. Ci troveremo in una location fantastica al centro fra Emilia e Romagna, dopo la prova del campionato regionale del 2019 che ha avuto un successo grandioso. Questi eventi si fanno con tanta partecipazione e impegno: non siamo professionisti ma professionali. Peccato non aver potuto tenere questa gara a marzo 2020, ma faremo un bellissimo evento. Avremo le stesse categorie maschili e femminili e divideremo in due il campo di gara, per bambini e adulti. Tutto sarà fatto secondo le attuali normative sanitarie”.

Infine è intervenuta Federica Moroni, atleta testimonial della manifestazione, che è entrata a far parte dell’Avis Cspt dal 2020 con un curriculum sportivo di alto livello agonistico. In particolare è stata campionessa italiana di 100 chilometri di corsa su strada e attualmente detiene lo stesso titolo sui 50 chilometri.

“Sono onorata di questo invito molto gradito – ha detto la campionessa -. I miei migliori risultati sportivi sono arrivati alla soglia dei 50 anni, a dimostrazione che tutti possiamo ottenere obiettivi importanti. Occasioni come questa, in cui vengono messe in campo tante forze, sono fondamentali per la ripresa dello sport. Anche in quanto insegnante, credo che bisogna dire grazie alle persone che ci permettono di tornare a fare la nostra vita”.

In chiusura della conferenza stampa il sindaco Fausto Tinti ha consegnato a Federica Moroni una formella in terracotta raffigurante i simboli di Castel San Pietro Terme, opera dell’artista Gianni Buonfiglioli, e un foulard con lo stemma della città.