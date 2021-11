Inaugurato a Forlì in piazza Saffi uno store con la più grande selezione italiana di magazine indipendenti. “C’è chi parla di morte dell’editoria e chi, guardando al futuro, l’editoria, quella cartacea, indipendente e periodica, prova a salvarla – affermano gli organizzatori -. E proprio in difesa di quella che sta diventando sempre di più una nicchia per veri appassionati, scende in campo Frab’s Magazines and More”.

Da negozio online ora abbraccia la fisicità e, dopo l’apertura del suo store a Roma, approda in pieno centro a Forlì con la sua rivisteria: né edicola, né libreria, ma un luogo dove poter trovare le migliori pubblicazioni periodiche al mondo.

Simulacro per gli amanti di progetti editoriali di alta qualità, la già nota cultura a portata di click di Frab’s va oggi ad impreziosire i locali in via dei Filergiti 1, in uno splendido scorcio con vista San Mercuriale. In vendita oltre 400 magazine di arte, moda, design, architettura, grafica, società, cucina, musica, cinema e lifestyle: la più ricca selezione di indiemag in Italia che apre, di fatto, una nuova finestra sul mondo per la comunità romagnola di lettori alla ricerca di novità che non passano attraverso i classici canali di distribuzione editoriale e che, spesso, sono impossibili da trovare in Italia.

Ad affiancare i magazine, una selezione di oggetti di design pensati per accompagnare i momenti e i luoghi di lettura. Tutto questo in uno spazio dove rilassarsi, leggere e consultare riviste indipendenti.

Frab’s store, oltre ad essere un negozio, sarà anche uno spazio per consulenze nel campo editoriale e, soprattutto, luogo di incontro ed eventi con editori, designer e art director di riviste indipendenti che animeranno questo nuovo presidio della scena editoriale italiana e internazionale.