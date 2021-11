Imola. Il Comune aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Facciamo luce sul tumore al pancreas”, in programma giovedì 18 novembre, Giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas. Per questo, accogliendo la richiesta avanzata dall’Associazione Nastro Viola illuminerà con un fascio di luce viola il selciato di piazza Matteotti, nella serata di giovedì 18 novembre.

L’Associazione Nastro Viola è un’organizzazione senza scopo di lucro di utilità sociale, nata nel 2015 con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca, creando borse di studio aventi come fine la lotta contro il tumore al pancreas infausto e devastante e di informare sul tumore al pancreas in quanto questa tipologia solitamente, in fase iniziale, non manifesta sintomi particolari oppure non sufficientemente specifici per suscitare il sospetto di una neoplasia con conseguente ritardo nella diagnosi. Ricordiamo che il tumore al pancreas è uno di quelli più aggressivi, con uno tra i più alti tassi di mortalità.

Da maggio 2016, l’Associazione Nastro Viola è entrata a far parte di due importanti organizzazioni internazionali, la World Pancreatic Cancer Coalition e la Pancreatic Carcer Europe.