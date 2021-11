Handmade Village anticipa il Natale

Imola. Dopo un lungo periodo di fermo dovuto alla pandemia torna Handmade Village e per l’occasione si veste a tema natalizio. L’appuntamento con la manifestazione organizzata e promossa dall’associazione culturale no profit Artigiamano Handmade Lab è per domenica 21 novembre nell’area del mercato ortofrutticolo in viale Rivalta a Imola, lo spazio che da anni ospita la versione primaverile dell’evento.

Handmade Christmas Village è la vetrina giusta dove la creatività e l’artigianato la fanno da protagonisti. Un “market creativo” pensato per la ‘famiglia’ in cui si incontreranno oltre 30 espositori tra artigiani, creativi, designers, bloggers e operatori del settore che promuovono oggetti unici frutto di ingegno e creatività. Il posto giusto dove concedersi un po’ di shopping tra articoli particolari e assolutamente originali.

Cuore pulsante dell’evento Handmade Village sarà l’area workshop in cui bambini e adulti, per tutta la giornata, potranno divertirsi con i laboratori a tema natalizio loro dedicati, alla scoperta del fatto a mano con il riciclo di materiali di recupero a cura di artigiani locali e dell’associazione Artigiamano Handmade Lab. Novità per l’occasione sarà la presenza della Compagnia Instabile di Casalfiumanese, che al pomeriggio. dalle ore 16. con i Krampus, diretti dal regista Giulio Colli, animeranno l’evento con dialoghi e intrattenimento per i bambini.

In occasione dell’ultimo giorno del Baccanale, domenica 21 novembre, nell’ambito della manifestazione Handmade Christmas Village è prevista un’area food, a cura del Bar Caffè Bologna, in cui si potrà gustare anche delle prelibatezze a tema.

L’iniziativa è aperta al pubblico ad ingresso gratuito dalle 10 alle 19.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/976425546422057 – 333.2003414 – 333.4608133 – artigiamano@gmail.com