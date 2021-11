Meldola (FC). Dopo lo strabiliante concerto del 2016, la Fire! Orchestra, il gigantesco ensemble diretto dal grande sassofonista svedese Matt Gustafsson torna ad Area Sismica per un nuovo progetto, “Fire! Orchestra Community Based Activity”, che vedrà suonare insieme allo storico ensemble un gruppo di musicisti italiani. Il concerto in programma per domenica 21 novembre 2021 alle 18.00 presso il Teatro Dragoni di Meldola (FC), presenterà un nuovo repertorio scritto e pensato appositamente per l’occasione.

Con: Mats Gustafsson, Johan Berthling, Mads Forsby, Susana Santos Silva, Mats Äleklint, Anna Högberg, Mette Rasmussen insieme agli italiani Zoe Pia, Gabriele Mitelli, Stefano Pilia, Sara Ardizzoni, Valeria Sturba, Elio Martusciello, Fabrizio Puglisi, Jacopo Battaglia.

