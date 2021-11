Imola. Sarà l’evento dal titolo “Conversazione sui diritti dell’infanzia”, in programma sabato 20 novembre, dalle 9,30 alle 12,30 al teatro comunale ‘Ebe Stignani’, a concludere il programma di iniziative dal titolo “ascoltarti”, organizzato dal Servizio Infanzia del Comune di Imola per celebre i 50 anni delle scuole dell’infanzia comunali e i 45 anni dei nidi comunali.

Cominciata l’1 ottobre scorso, in cinquanta giorni la rassegna ha proposto due mostre, 8 incontri culturali, 9 feste di quartiere per i bambini, 8 laboratori per bambini e 3 per adulti, coinvolgendo migliaia di persone.

L’iniziativa finale è volutamente collocata nel giorno dell’anniversario dell’adozione da parte dell’Onu, nel 1989, della “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” e inizierà con la proiezione di una video intervista di una ventina di minuti dal titolo “Testimoni di ieri e di oggi dei servizi educativi per l’infanzia del Comune di Imola”. Su un sottofondo di immagini storiche e attuali, viene proposta una miscellanea di ricordi, opinioni e sentimenti di chi di questa storia ha fatto parte, nel lontano passato, come nel presente più attuale.

La conversazione sarà introdotta dal sindaco Marco Panieri e moderata da Fabrizio Castellari, vicesindaco e assessore alla Scuola. Interverranno Carlo Lucarelli, scrittore, sceneggiatore, autore e conduttore televisivo; Patrizia Selleri, professoressa di Psicologia dello Sviluppo, Università degli Studi di Bologna; Sandra Benedetti, pedagogista già responsabile Coordinamento area infanzia Regione Emilia-Romagna. Conclude Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. È consigliata la prenotazione sul sito www.ascoltarti.it

Sempre sabato 20 novembre sarà visitabile, come ultimo giorno, la mostra “ascoltarti – Dare voce ai bambini nei servizi per l’infanzia”, allestita a Salannunziata (via F.lli Bandiera 17), nei seguenti orari: 10-12 e 15-18. Per le scuole sono previste anche negli altri giorni visite guidate previo appuntamento: tel. 0542 602411/2414 – ascoltarti@comune.imola.bo.it