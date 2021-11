Faenza. Sebbene in modalità contingentata, la “Nott de Bisò 2022” si svolgerà il 5 gennaio, nel pieno rispetto delle normative anticovid. Le modalità di organizzazione sono ancora in fase di studio al fine di essere vagliate il prima possibile dall’Amministrazione comunale assieme al comitato Palio.

Ciononostante, sempre nel corso del comitato Palio tenutosi lo scorso 11 novembre, è stata deliberata – in deroga al Regolamento considerata l’eccezionalità di questo anno caratterizzato ancora dal perdurare dell’emergenza sanitaria – l’autorizzazione alla vendita anticipata dei Gotti nei Rioni a partire dall’8 dicembre. Le ciotole in ceramica faentina raffiguranti gli stemmi dei 5 Rioni faentini saranno così acquistabili sia in prevendita che direttamente agli stand rionali nel corso della Nott de Bisò del 5 gennaio. Un ottimo modo per prepararsi in anticipo alla serata che chiude simbolicamente l’anno del Niballo (aprendone poi uno nuovo), o per scegliere l’iconica ciotola in ceramica come omaggio per il periodo natalizio ormai alle porte.

(Annalaura Matatia)