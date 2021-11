“Faenza, un anno dopo”: questo è il titolo dell’incontro, programmato per venerdì 19 novembre a partire dalle ore 18.00 presso il Museo internazionale delle Ceramiche a Faenza.

A un anno dall’insediamento della nuova amministrazione comunale, il sindaco di Faenza Massimo Isola e la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein si confronteranno con i rappresentanti delle realtà economiche, sociali, sportive e culturali della città circa i progetti e le sfide che interesseranno il nostro territorio nei prossimi anni, partendo dalla transizione energetica, passando per la mobilità sostenibile, la rigenerazione della città, fino a toccare la questione investimenti futuri.

“Quello di venerdì sera non sarà un momento celebrativo. Abbiamo semplicemente deciso di utilizzare la scadenza simbolica del primo anno di attività amministrativa per condividere, con una parte della nostra comunità, un momento di riflessione. Da un lato, per l’amministrazione sarà l’occasione di raccontare i principali percorsi intrapresi e le azioni già centrate, dall’altro vorremmo illustrare le direzioni che dovremo prendere in futuro. Lo faremo illustrando, assieme alla vicepresidente Elly Schlein, il forte rapporto tra il Comune e la Regione, un legame decisivo sul quale è necessario investire ancora di più per inserirsi in un progetto di crescita più strutturato e per poter usufruire di risorse per il territorio. Non sarà però una serata dedicata solo alle amministrazioni; infatti abbiamo invitato anche la società civile, settori della produzione, del sociale, della ricerca e dello sport”, sottolinea il primo cittadino faentino.

L’ingresso all’evento è libero, previa presentazione del Green Pass.

