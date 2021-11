Imola. Nel 2020 la prima azione del Comune a favore della cultura della sostenibilità è stata coinvolgere le scuole nel progetto “Mettiamo Radici per il futuro”, della Regione Emilia- Romagna. Quest’anno la Dirigente scolastica Adele D’Angelo e tutto il corpo docente dell’IC5 Sante Zennaro-Rodari hanno nuovamente aderito al progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro” e nelle giornate del 18 e 19 novembre i mille alunni delle scuole Rodari e Sante Zennaro hanno festeggiato la Giornata nazionale degli alberi mettendo a dimora circa sessanta piante nei parchi delle scuole grazie alla collaborazione dell’associazione Sante Zennaro e al prezioso contributo del corpo delle Guardie Ambientali Metropolitane di Imola (GAM).

Per tutti i docenti dell’IC 5 il progetto ha favorito la programmazione di percorsi di apprendimento trasversali ai tre ordini di scuola.

Le attività svolte in classe e sul campo hanno permesso di valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con la comunità locale. Sviluppare, nei discenti, comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei beni paesaggistici e alla sostenibilità ambientale. Ancora, di potenziare le metodologie laboratoriali e di sviluppare le competenze in materia di Educazione Civica attraverso l’assunzione di responsabilità come il prendersi cura della crescita di una pianta.

Tra gli obiettivi vi è quello, attualissimo, di creare una Intelligenza Ecologica, intesa come capacità collettiva di comprendere l’impatto umano sugli ecosistemi e di agire in modo da riattivarli e minimizzare l’impatto stesso, nonché quello di riflettere sull’importanza degli alberi e dei boschi nel mantenimento degli equilibri ambientali. Avvicinare, quindi, i bambini alla tutela della natura e sviluppare in essi in atteggiamento positivo ed affettivo nei confronti di essa, permettendo alle giovani generazioni di avere un ruolo da protagonisti nella progettazione e nella partecipazione, come auspicato anche nel quadro dell’Agenda 2030.

“E’ stato un piacere partecipare a questa bellissima iniziativa che ha visto insieme la scuola, l’Associazione Sante Zennaro, le Gam, il Ceas e il Comune in una collaborazione virtuosa; un approccio che crea comunità attorno a un bene comune fondamentale che sono gli alberi”, ha commentato Elisa Spada, assessora all’Ambiente e Mobilità Sostenibile.