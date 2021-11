Imola. Nella serata del 19 novembre, dopo una serie di valutazioni e sopralluoghi, visto l’alto livello di circolazione del Coronavirus all’interno della comunità scolastica (quarantena per 5 classi su 10 e sorveglianza per una classe) il dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl di Imola ha emesso provvedimento di sospensione delle attività didattiche che prevedano presenza di studenti e docenti della scuola primaria Campanella di via Gioberti dal 20 al 27 novembre inclusi.

E’ stata inoltre disposta la sanificazione degli ambienti, come previsto dalla normativa vigente.